Negocios

Acnur sacará dos vehículos Toyota a subasta en Costa Rica: así funcionará el proceso

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Por Mathew Chaves

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) abrió una nueva subasta vehicular en Costa Rica mediante un sistema digital de ofertas que permanecerá habilitado hasta finales de mayo de 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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