Acnur sacará dos vehículos Toyota a subasta en Costa Rica: así funcionará el proceso

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) abrió una nueva subasta vehicular en Costa Rica mediante un sistema digital de ofertas que permanecerá habilitado hasta finales de mayo de 2026.

El proceso aparece registrado bajo la referencia Costa Rica 2026_011 y contempla la venta de dos vehículos Toyota utilizados previamente dentro de las operaciones institucionales de la organización internacional en el país.

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente por medio de la plataforma oficial de Naciones Unidas destinada a subastas y disposición de activos institucionales. Las personas interesadas tendrán que registrarse previamente para poder participar en el proceso.

La subasta inició este lunes 18 de mayo a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el viernes 29 de mayo al mediodía, según la información publicada dentro del sistema internacional utilizado por la organización humanitaria.

Hilux en subasta. (UNDG/Acnur)

Uno de los vehículos disponibles corresponde a un Toyota Hilux 2024 identificado dentro del lote 1. La unidad registra 51.845 kilómetros recorridos y aparece descrita con tracción 4x4 y motor turbo diésel.

El segundo vehículo disponible es un Toyota Fortuner 2022, incorporado en el mismo proceso de subasta bajo la identificación institucional. El automotor acumula 36.773 kilómetros de recorrido.

Las personas interesadas en participar pueden presentar sus ofertas directamente en la plataforma: https://ungds.unhcr.org/

Fortuner disponible. (UNDG/Acnur)

Las personas interesadas podrán revisar físicamente ambos vehículos únicamente mediante cita previa. Las inspecciones fueron habilitadas para los días 21 y 22 de mayo, entre las 10:00 a. m. y las 12:00 m. d.

La revisión presencial se realizará en las oficinas de Acnur ubicadas en Rohrmoser, específicamente en avenida 3A y calle 80, en San José. Las citas deberán coordinarse por medio del correo habilitado por la organización: adquisiciones.costarica@unhcr.com.

El mecanismo utilizado funciona mediante competencia de ofertas económicas entre participantes registrados. Cada persona puede presentar un monto distinto y la adjudicación dependerá de las condiciones establecidas dentro del proceso digital.

Acnur ya había desarrollado procesos similares en Costa Rica durante años anteriores, principalmente con vehículos Toyota utilizados dentro de sus programas operativos y administrativos.

La organización indicó que los detalles relacionados con impuestos, pago y términos finales deberán consultarse directamente dentro de las condiciones oficiales publicadas en la plataforma internacional de subastas.