ADOC adquiere distribución de Vans y Merrell y prepara nuevas aperturas

Por Mathew Chaves

Algunas compañías han optado por la cautela, mientras que otras impulsan planes de expansión como parte de su estrategia de crecimiento.








