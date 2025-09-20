ADOC adquiere distribución de Vans y Merrell y prepara nuevas aperturas

Algunas compañías han optado por la cautela, mientras que otras impulsan planes de expansión como parte de su estrategia de crecimiento.

Ese es el caso de la firma salvadoreña Empresas ADOC, que desarrolla un plan de apertura de nuevas tiendas en Costa Rica y otros países de Centroamérica, además de incorporar diferentes formatos y marcas en su portafolio.

El más reciente paso en esta estrategia se concretó este viernes 19 de setiembre con la inauguración de su tienda número 16 en el país, ubicada en el centro comercial Lincoln Plaza.

La nueva tienda de ADOC en Lincoln Plaza es la número 16 de la compañía en Costa Rica y forma parte de un plan de expansión que incluye 16 locales más en los próximos años. (Cortes/ADOC)

Inversión de por tienda y 20 empleos por apertura

La estrategia de crecimiento de la compañía está respaldada por una fuerte inyección de capital propio. Según la empresa, una tienda con las características de la recién inaugurada representa una inversión que supera los $200.000, sin contar el inventario.

“Estamos en un plan de expansión, no solamente en Costa Rica, sino que a nivel regional. Sabemos, entendemos que el consumidor nos necesita más cerca”, afirmó un vocero de la compañía durante la apertura.

Cada una de estas aperturas, además, tiene un impacto directo en la empleabilidad. La firma calcula que cada nuevo proyecto genera aproximadamente 20 puestos de trabajo directos e indirectos, abarcando áreas de ventas, logística y servicio al cliente.

“La idea es que lleguemos a tener por lo menos 16 tiendas más en los próximos años, en todos los formatos", agregó el vocero.

LEA MÁS: Radiografía del mercado regional: analizamos cómo y por qué ha evolucionado el intercambio comercial de Costa Rica con América Central

Nuevos formatos: la apuesta por tiendas Vans y Merrell

Más allá del crecimiento de su marca principal, ADOC, la estrategia se enfoca en diversificar su portafolio con tiendas monomarca. La compañía confirmó que planea la apertura de tiendas exclusivas de la marca Merrell en el país.

ADOC adquirió la distribución de Vans en Centroamérica. (Shutterstock/Shutterstock)

La apuesta más significativa es la distribución de la marca Vans, que la empresa asumirá “a partir del próximo año para toda Centroamérica y el Caribe”, lo que incluirá la apertura de tiendas Vans operadas por ADOC.

Este plan se suma a la introducción de su nueva marca PAR2, cuya primera tienda abrió hace mes y medio y que se proyecta como “la primera de ocho”. Este mismo año, la empresa también realizó aperturas en Liberia y San Carlos, y relanzó su local en Multiplaza Escazú.

LEA MÁS: ADOC intenta ganar más mercado en zapaterías y abre una tienda bajo otra de sus marcas

En su comunicado oficial, la empresa reafirmó su visión para el mercado local. “Con esta apertura, reafirmamos nuestro compromiso con Costa Rica, trayendo no solo una tienda, sino un espacio donde la moda, la innovación y la cercanía con nuestros clientes son la prioridad”, señaló el gerente general de Empresas ADOC Costa Rica, Rodrigo Mora.

El plan de expansión es de alcance regional. La compañía reporta un crecimiento acelerado en Panamá, donde ya abrieron cuatro tiendas y planean inaugurar tres locales de Vans en noviembre. Mientras tanto, en Guatemala se abrieron aproximadamente 14 tiendas este año y también se registran nuevas aperturas en Honduras y El Salvador.