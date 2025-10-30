Negocios

Air France eligió la ruta a Costa Rica para probar nuevas prácticas de vuelo. Vea de qué se trató

Por Mathew Chaves

En un momento en que la industria de la aviación busca intensamente reducir su huella de carbono, Costa Rica se convirtió en un escenario de pruebas.








