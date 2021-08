Airbnb lanza campaña para promocionar a Costa Rica como destino turístico La campaña además de ser lanzada de manera local, será promovida en Estados Unidos, ya que el país está dentro de los cinco primeros destinos que serán promovidos a nivel internacional. Fotografía: Cortesía Airbnb.

La plataforma de hospedajes Airbnb lanzó la campaña “Costa Rica por Tierra” con el objetivo de impulsar la reactivación del turismo local e internacional y promover viajes más seguros, responsables y sostenibles dentro del país.

La iniciativa que comenzará con dos rutas (surf y volcanes y valles) para que las personas viajen por carretera, esta se realizó en alianza con la compañía WWF Mesoamérica, la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) y la Asociación Nacional del Chef. En total serán cinco rutas según el anuncio hecho este 10 de agosto.

“Estas alianzas son fundamentales para seguir fomentando el turismo de manera responsable y sostenible. Creemos que es trabajo de todos seguir contribuyendo a la economía del turismo, y una manera segura de hacerlo es a través de los viajes por tierra y fomentando el consumo local que a su vez apoya a diversas comunidades”, expresó Carlos Muñoz, director de Campañas y Políticas Públicas en el Caribe y Centroamérica de Airbnb.

Asimismo, la campaña además de ser lanzada de manera local, será promovida en Estados Unidos, ya que el país está dentro de los cinco primeros destinos que serán promovidos a nivel internacional. Airbnb ya tuvo la oportunidad de aplicar esta iniciativa en México.

En marzo de 2021, se hicieron 2,5 millones de búsquedas para el destino Costa Rica desde Estados Unidos, lo que representó un 15% más que las búsquedas realizadas en el mismo periodo en 2019. — Airbnb.

Las rutas diseñadas para esta campaña abarcan diferentes locaciones de Costa Rica que generan interés por su biodiversidad. Además, los recorridos prevén ser una alternativa al turismo masivo y tradicional.

“A pesar de que la campaña está colgada en una página de Airbnb, esta en sí no está promoviendo el alojamiento de Airbnb y es importante resaltar esto. No van a aparecer anuncios de apartamentos ni casas. La campaña está diseñada para promover a Costa Rica como un destino. Las rutas lo que hacen es facilitar el viaje, ya la persona no tiene que planear a dónde ir, sino puede bajar un pdf de la página web como guía para preparar su viaje”, destacó Muñoz.

De acuerdo con una encuesta realizada por Airbnb, el 56,8% de los anfitriones hicieron recomendaciones a sus huéspedes de comercios locales como restaurantes, cafés, tiendas, museos y sitios de interés.

Mientras que el 42,1% recomendaron parques, áreas naturales y sitios menos conocidos por turistas.

Estos datos indican el impacto positivo en las comunidades cercanas que logran los huéspedes al utilizar un alojamiento de Airbnb.

Alianzas

La alianza de Airbnb con la empresa WWF Mesoamérica tiene como fin, el estimular los viajes sostenibles ―manteniendo los protocolos de seguridad― para evitar la propagación de la COVID-19 en sitios con alta biodiversidad, que a la vez están en equilibrio con las comunidades locales y con el medio ambiente.

“Para WWF Mesoamérica, promover el turismo sostenible, responsable e inclusivo es una vía para que todos: la naturaleza, las personas y la economía, prosperemos de nuevo. La iniciativa permite crear conciencia sobre la necesidad de patrones o hábitos de consumo sostenible y responsable por parte de los viajeros e incentivarles a que valoren la riqueza natural y cultural de cada lugar que visitan”, indicó María Amalia Porta, directora de Conservación de WWF Mesoamérica.

Por otra parte, la unión con Cacore y la Asociación Nacional de Chef busca impulsar la economía de los restaurantes locales y de las pequeñas empresas gastronómicas que pasan a través de las rutas, promoviendo así, la interacción de restaurantes de manera solidaria y el consumo local.

“Queremos invitar a la gente a salir cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, apoyar a la industria de la hospitalidad en todos los rincones del país y reconstruir fuentes de empleo para las familias”, afirmó Jorge Figueroa, presidente de Cacore.

“Con esta alianza tenemos el objetivo de invitar tanto al turismo nacional como al internacional a que se entusiasmen por probar la gastronomía local. La idea es seguir fomentando que los viajeros visiten Costa Rica de manera responsable para que puedan conocer la diversidad cultural y culinaria que tenemos para ofrecer”, resaltó por su parte, Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Chef.

Las rutas

Airbnb pretende que sus viajeros puedan recorrer el país de una manera más segura, mientras conocen un poco más sobre las comunidades locales y contribuyen a la recuperación económica del país.

Las primeras dos rutas de “Costa Rica por Tierra” recorren los siguientes destinos:

Ruta del surf: Parque Nacional Marino las Baulas, Playa Naranjo, Tamarindo, Avellanas y Junquillal.

Ruta de los volcanes y valles: Río Celeste, La Fortuna, Volcán Poás, Sarchí, San Gerardo de Dota.

En este sitio web creado por Airbnb, los viajeros podrán encontrar las dos primeras rutas con cada uno de sus destinos y puntos de interés.

Además, cuentan con un enfoque de turismo sostenible; tienen recomendaciones culturales, cercanas a la naturaleza y de personas que forman parte de las economías locales; y muestran a los visitantes, la diversidad de la riqueza natural que se encuentra en Costa Rica.

Airbnb nació en 2007 y actualmente cuenta con 4 millones de anfitriones a nivel global, y han recibido a más de 900 millones de huéspedes.