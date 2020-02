A quince días de la semana de la moda milanesa, la cita capital para el “Made in Italy” (18-24 febrero), la Cámara de la Moda Italiana (CNMI) anunció que en total, unos mil compradores, periodistas o estilistas chinos desertarán esta cita. Tres marcas chinas anunciaron que no participarán ya que no han podido concluir sus colecciones debido a que las fábricas están cerradas.