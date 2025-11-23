BAC busca personal en Centroamérica: vea cómo postularse

BAC continúa ampliando sus procesos de contratación en Centroamérica con la habilitación de nuevas vacantes en Honduras, El Salvador y Costa Rica.

Las posiciones —publicadas en su plataforma oficial de empleo— buscan fortalecer equipos en agencias, áreas operativas, atención al cliente y unidades de productos y análisis financiero, alineadas a la estrategia regional del banco.

Las oportunidades incluyen puestos de jefatura y supervisión en Comayagua (Honduras), así como roles especializados y de servicio en distintas agencias de El Salvador.

Jefe de Agencia en Comayagua (Honduras)

La vacante está dirigida a profesionales responsables de liderar equipos en la agencia, asegurar la excelencia en la atención al cliente y cumplir con los objetivos estratégicos de la operación. Su misión consiste en garantizar una experiencia de cliente simple, accesible y digital.

Los requisitos incluyen licenciatura universitaria (maestría deseable), entre tres y cinco años de experiencia en puestos similares y dominio de MS Office. El banco busca personas con visión estratégica, enfoque en resultados y liderazgo orientado a la innovación digital.

Supervisor Operativo en Comayagua (Honduras)

Este puesto corresponde a la supervisión operativa del área de caja en la agencia. La persona seleccionada deberá organizar, controlar y dirigir el trabajo del personal, asegurando la correcta implementación de procesos alineados con la estrategia de experiencia al cliente.

El perfil solicitado requiere grado universitario, de dos a tres años de experiencia en banca y dominio de MS Office. Se buscan competencias como liderazgo, orientación al cliente y capacidad para gestionar equipos operativos.

Especialista de Producto (El Salvador)

En El Salvador, BAC abrió una plaza para un especialista encargado de planificar, desarrollar y documentar productos nuevos o existentes dirigidos a banca de personas y pequeñas y medianas empresas.

El rol requiere conocimientos en mejora de procesos, metodologías ágiles, design thinking e inglés intermedio a avanzado. Se solicita licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Mercadeo o Publicidad, además de experiencia en evaluación de indicadores, coordinación de equipos y desarrollo de iniciativas con enfoque en resultados.

Edecán en agencia (El Salvador)

Esta vacante está enfocada en orientar a usuarios, canalizar consultas y promover el uso de herramientas digitales para agilizar servicios. Representa el primer punto de contacto con el cliente y demanda habilidades de comunicación, servicio y manejo de información.

El banco busca personas con excelente presentación, actitud de servicio, proactividad y disposición para aprender herramientas digitales. También requiere compromiso con la confidencialidad y el cumplimiento de lineamientos internos.

Analista de Gestiones de Tarjeta (El Salvador)

Este rol se orienta al análisis y resolución de gestiones relacionadas con tarjetas de crédito. Entre sus responsabilidades están revisar flujos en plataformas como Engagement Cloud, Mantiz y Pega, documentar procesos, analizar información y atender solicitudes provenientes de agencias y clientes.

Los requisitos incluyen dominio de Excel, Word, PowerPoint, Office 365 y sistemas como AS400, así como habilidades de análisis cuantitativo, documentación y control de procesos.

Analista de Crédito Banca Comercial Senior (El Salvador)

Esta vacante senior está destinada a evaluar estructuras crediticias, analizar información financiera y cualitativa, gestionar solicitudes de crédito de grandes empresas y monitorear la cartera asignada.

El puesto requiere licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o áreas afines, junto con al menos cinco años de experiencia en crédito corporativo. También solicita manejo avanzado de Excel y PowerPoint, conocimientos en regulaciones internas e inglés intermedio.

Subgerencia de Ingeniería de Sistemas (Costa Rica)

El puesto está orientado a liderar la modernización tecnológica y garantizar la confiabilidad, seguridad y escalabilidad de las plataformas digitales del banco. La persona seleccionada deberá definir la estrategia de plataforma y DevSecOps, coordinar equipos multidisciplinarios de ingeniería y ejecutar iniciativas alineadas al roadmap de transformación digital.

Entre las funciones se encuentran operar plataformas basadas en Azure, implementar herramientas como Terraform, ARM, GitHub y ArgoCD, supervisar repositorios críticos y gestionar capacidades de observabilidad y seguridad en cada etapa del ciclo de desarrollo (SAST, DAST y análisis de vulnerabilidades). El rol también abarca la coordinación con los equipos de Desarrollo, Seguridad, Arquitectura, Infraestructura y Value Streams.

Se solicita licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Computación, Software, Electrónica o áreas afines, más de cinco años de experiencia en ingeniería de software, infraestructura o DevOps, y conocimientos en Kubernetes, herramientas de monitoreo y plataformas de nube. La sede está ubicada en el Parque Empresarial del Este y Plaza Roble, en Escazú, con modalidad híbrida.

Líder Regional Senior en Productos Digitales (Costa Rica)

Esta vacante está dirigida a profesionales con experiencia en la gestión de productos digitales en entornos regionales. El puesto supervisa el ciclo de vida de productos como tarjetas de crédito y préstamos personales, con el fin de garantizar que las funcionalidades entreguen valor al cliente y respondan a las necesidades del mercado.

Entre sus funciones se encuentran liderar equipos de Product Owners, aplicar metodologías ágiles, coordinar iniciativas con equipos multidisciplinarios, definir hojas de ruta, evaluar experimentos, priorizar iniciativas y negociar con stakeholders. También implica planificar lanzamientos y diseñar indicadores para medir desempeño.

El perfil solicitado es licenciatura o maestría en Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o áreas afines, junto con más de cinco años de experiencia en productos, análisis de datos y liderazgo bajo el marco Agile. El puesto opera en modalidad híbrida desde Escazú.

Marketing Analyst (Costa Rica)

El tercer puesto se enfoca en la ejecución de estrategias de comunicación directa con los clientes mediante plataformas como push notifications, email marketing, contenido en aplicaciones y redes sociales. La persona seleccionada será responsable de redactar y programar mensajes, coordinar bases de datos, diseñar piezas digitales y monitorear el desempeño de las campañas.

El rol requiere bachillerato universitario en Mercadeo, Comunicación o áreas relacionadas, así como experiencia en herramientas de diseño, plataformas de automatización y análisis de datos. También incluye la coordinación de campañas multinacionales y la elaboración de reportes mediante Google Analytics, Braze y hojas de cálculo.

La posición opera bajo modalidad híbrida y tiene su sede en Escazú.

Las personas interesadas en aplicar pueden consultar los detalles completos y enviar su postulación a través del portal oficial de empleo de BAC.