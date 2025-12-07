BAC Costa Rica ofrece empleo: vea las vacantes disponibles

BAC Costa Rica habilitó tres nuevas oportunidades laborales para fortalecer áreas estratégicas del negocio.

Las plazas incluyen mercadeo y alianzas comerciales, análisis de inversiones y gestión de medios digitales para la región. Las vacantes, publicadas en su plataforma oficial, están dirigidas a perfiles senior y especializados con formación universitaria y experiencia comprobada.

Subgerente Sr. Cobranding

La primera plaza corresponde al puesto de Subgerente Sr. Cobranding, orientado al desarrollo e implementación de estrategias de marketing y alianzas comerciales que fortalezcan la presencia del banco en distintos mercados.

Entre las funciones principales se encuentran:

Dirigir estrategias de marketing y cobranding.

Apoyar la gestión de indicadores de desempeño y análisis de rentabilidad.

Identificar oportunidades comerciales con socios estratégicos.

Asegurar la experiencia del cliente y la visibilidad de iniciativas conjuntas.

Los requisitos incluyen más de cinco años de experiencia en marketing, negocios o áreas afines, dominio de inglés avanzado y conocimientos en gestión comercial y financiera. La posición opera bajo modalidad híbrida, de lunes a viernes.

Especialista de Inversiones – Análisis Multiactivo

La segunda vacante está dirigida a un Especialista de Inversiones con énfasis en análisis multiactivo. El puesto requiere evaluar el comportamiento de distintas clases de activos, apoyar la diversificación de portafolios y proponer estrategias de inversión según las condiciones económicas locales e internacionales.

Entre las responsabilidades destacan:

Elaborar análisis económicos y financieros.

Dar seguimiento a indicadores de mercado y riesgos.

Contribuir en decisiones estratégicas sobre portafolios de inversión.

Preparar reportes y presentaciones para áreas especializadas.

El perfil solicitado contempla licenciatura en Economía, Administración, Ingeniería o áreas afines, experiencia en mercados financieros, manejo de modelos cuantitativos y dominio de Excel, Bloomberg y Morningstar. La modalidad de trabajo es híbrida, en horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Especialista en Medios Digitales Pagados – LATAM

La tercera plaza corresponde al rol de Especialista en Medios Digitales Pagados para Latinoamérica. La posición está enfocada en diseñar, gestionar y optimizar campañas de publicidad digital en plataformas como Google Ads, Meta Ads y TikTok Ads, con el fin de maximizar el rendimiento de la inversión publicitaria.

Sus funciones incluyen:

Configurar y supervisar campañas en múltiples plataformas digitales.

Administrar presupuestos, segmentaciones y optimizaciones.

Analizar métricas y elaborar reportes de desempeño.

Coordinar con equipos de marketing, contenido y diseño.

Evaluar comportamientos de audiencias digitales y proponer mejoras.

El perfil requerido contempla experiencia en campañas pagadas a nivel regional, manejo de herramientas de analítica y formación universitaria en comunicación, mercadeo o afines. El puesto también se desempeña bajo modalidad híbrida.