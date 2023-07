Barbie: la muñeca con más de 60 años que vive un auge y causa furor en redes sociales

Este fenómeno de revivir a un personaje y acudir a la nostalgia es común cuando se lanza un nuevo producto, y esto es lo que experimenta la emblemática Barbie.

Mattel puso en marcha este 2023 su estrategia para inundar al mercado con su muñeca. Estarán a la venta muñecas con atuendos alusivos a la película, así como una línea especial en formatos coleccionables.

La compañía también lanzó una serie de productos temáticos de la película con más de 100 marcas asociadas a la moda, belleza y accesorios.

“Barbie La Película es un momento muy importante para la marca. La nueva línea de juguetes inspirados en la película capturan la diversión y la alegría de Barbie. Esta colección permite a los fans de todas las edades divertirse con sus personajes y escenas favoritas de la película”, aseguró en un comunicado de prensa Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva de Barbie en Mattel.

Costa Rica no escapa de este fenómeno y las principales jugueterías nacionales afirmaron que esperan un repunte en sus ventas y rememoraron cómo fue la llegada de esta muñeca al país.

En EF hacemos un repaso de la historia, el origen, las ventas y la transformación de este juguete.

La historia de esta muñeca comenzó en la década de 1950, cuando Ruth Handler, cofundadora de Mattel, observó a su hija Barbara jugar con muñecas adultas en lugar de las tradicionales con forma de bebé.

Handler ideó el concepto de esta muñeca adulta y fue en 1959 cuando Mattel lanzó oficialmente la muñeca Barbie, nombrada así en honor a su hija.

Barbie fue presentada en la Feria del Juguete de Nueva York y se convirtió en un éxito inmediato. La muñeca era diferente a cualquier otra que se hubiera visto antes: tenía un cuerpo adulto, largas piernas, una cintura estrecha y una amplia gama de trajes y accesorios para elegir.

La muñeca se convirtió en un fenómeno cultural y en sus primeros años, se vendieron alrededor de 350.000 ejemplares.

A medida que pasó el tiempo, Barbie se volvió más diversa al presentarse en diferentes etnias y profesiones.

El nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts. Millicent es el segundo nombre de Ruth Handler, y desde su lanzamiento, se han vendido más de 1.000 millones de muñecas en todo el mundo. Esto la convierte en uno de los juguetes más populares de la historia.

Barbie ha tenido más de 200 profesiones diferentes: astronauta, médica, ingeniera, veterinaria, piloto de avión, chef, cantante, pintora, entre muchas más.

Su popularidad también llegó al mundo de la alta costura y ha tenido colaboraciones con reconocidos diseñadores, como Christian Dior, Vera Wang, Oscar de la Renta y Karl Lagerfeld, quienes han creado atuendos exclusivos para ella.

No todo es color rosa para Barbie, ya que la muñeca ha sido objeto de múltiples críticas.

La más fuerte es que inculca estereotipos de belleza que son poco realistas como su delgadez, medidas corporales y su énfasis en la apariencia física. Se argumenta que estos ideales de belleza pueden afectar negativamente la autoestima y la imagen corporal de las niñas.

Otra crítica es la representación de roles tradicionales de género. Aunque Barbie ha tenido múltiples profesiones a lo largo de los años, también ha sido asociada en gran medida con actividades estereotipadas de género, así como su estilo de vida materialista.

Estudios de la Universidad de Australia del Sur indican que solo una en 100.000 mujeres podrían tener las proporciones de la muñeca; mientras tanto, investigadores del Hospital Universitario de Helsinki señalaron que si Barbie fuera una persona de verdad, no podría menstruar al no tener el mínimo de 17% de grasa corporal para realizar esta función.

Como respuesta a estos señalamientos, Mattel lanzó al mercado diferentes muñecas con el fin de dar un mensaje más inclusivo.

“Yo todavía recuerdo estar ayudando en Toys Avenida Segunda, en nuestra primera tienda, cuando yo tenía unos 10 años de edad, era por ahí de 1982, y me pedían Barbie, pero no la teníamos. Ofrecíamos otras muñecas, pero el consumidor pedía la Barbie específicamente, por lo cual perdíamos la venta y teníamos que referir a los clientes a Universal que era el distribuidor exclusivo para Costa Rica en ese momento”, relató Carlos Acuña, gerente general de Toys.

Por esta razón es que la mamá de Carlos investigó y logró encontrar un proveedor en Florida, Estados Unidos y fue así como comenzaron a venderla. Después pudieron establecer un contacto directo con Mattel y se concretó la compra directa con la compañía. Así es como la juguetería tiene más de 40 años de comercializar el juguete en el país.

“Desde sus inicios las ventas de Barbie siempre han sido muy buenas, máxime que fue de los primeros juguetes que hacían publicidad en televisión entonces las niñas las han pedido por su nombre o modelo especifico”, agregó el gerente.

En la juguetería Rodolfo Leitón, ahora llamada Leiton’s, también confirmaron que comercializan la muñeca en Costa Rica desde los años 80.

Tanto Toys como Leiton’s esperan un aumento en las ventas de la muñeca, aunque aseguran que a pesar los cambios de consumo de los niños, Barbie sigue reportando números estables en las ventas.

“Siempre que se lanza una película, hay una tendencia creciente a las ventas. Lo vivimos con Mario Bros este año, sin duda alguna las mamas llevaran a sus hijas a ver Barbie y habrá un pico de ventas”, dijo Rolando Leitón, director comercial de Leiton’s.

El cambio en el consumo de los niños y niñas impulsado por la tecnología, le puso la cuesta arriba a los juguetes tradicionales y según los comercios consultados, el rango de edades que prefieren estos artículos se está acortando.

“Personalmente recuerdo ver a niños de 15 años comprar Barbie, esto ahora no se da, y la edad donde dejan de jugar con muñecas es más temprana. Pero siempre hay espacio para un Barbie en casa”, afirmó Acuña.

La estrategia de Mattel se centra en inundar los anaqueles con productos de Barbie para posicionarse en el público infantil y cautivar a otro tipo de consumidores como adultos jóvenes y coleccionistas, según explicaron directivos de Mattel en conferencias de prensa realizadas durante el lanzamiento de la película.

A lo largo de su historia, la compañía Mattel ha enfrentado diversos retos. Uno de los desafíos más significativos ha sido adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y mantener la relevancia en una era de avances tecnológicos.

En el primer trimestre del 2023, las ventas de la división de muñecas de Mattel cayeron más de 20%, según datos publicados por el medio Bloomberg.

Mattel responde a estos retos con la introducción de nuevas líneas de productos y colaboraciones con marcas populares bajo la sombrilla de la película.

“Barbie se ha ido adaptando a las nuevas tendencias y vemos que ya no es el típico estereotipo de la mujer modelo, perfecta. Hoy en el mercado hay muñecas Barbie más acorde a la situación real de la vida cotidiana: altas, bajas, no tan delgadas, en silla de ruedas... De todo hay con el propósito de no encasillar a un modelo o ideal.”

— Rolando Leitón, director comercial de Leiton's.