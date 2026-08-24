Negocios

Belca amplía sus operaciones con un nuevo centro de distribución en Alajuela

Generará 500 empleos directos e indirectos

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong
Añadir El Financiero como fuente preferida en

La firma Belca Foodservice, marca perteneciente a Grupo CIISA, anunció que alquilará un nuevo centro de distribución (CEDI) en el complejo empresarial InnovaPark, ubicado en El Coyol de Alajuela, cuya inversión ronda los $30 millones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BelcaMaycaAgroalimentarioAlimentosEmpresasInversiones
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.