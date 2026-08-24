Belca amplía sus operaciones con un nuevo centro de distribución en Alajuela

La firma Belca Foodservice, marca perteneciente a Grupo CIISA, anunció que alquilará un nuevo centro de distribución (CEDI) en el complejo empresarial InnovaPark, ubicado en El Coyol de Alajuela, cuya inversión ronda los $30 millones.

El nuevo inmueble contará con un área de 14.000 metros cuadrados y fue diseñado para centralizar y satisfacer las necesidades operativas, logísticas y de almacenamiento de la compañía.

La construcción del nuevo inmueble logístico generará alrededor de 500 puestos de trabajo durante sus 11 meses de desarrollo. Cortesía Belca (Cortesía Belca/EF/Cortesía Belca/EF)

Según el cronograma del proyecto, la etapa constructiva iniciará en agosto de 2026 y tendrá una duración de 11 meses.

Este proceso requerirá la contratación de 500 trabajadores directos e indirectos.

Se proyecta que las instalaciones sean inauguradas y entren en operación oficial a finales de 2027.

Belca brinda servicios integrales a hoteles, restaurantes, bares, sodas y comedores institucionales mediante la provisión de bebidas, conservas, productos congelados, carnes, mariscos, vegetales y frutas enlatadas, entre otros alimentos.

Su empresa matriz, Grupo CIISA, está conformada también por las marcas El Arreo y NovaterRa.

Infraestructura y cadena de frío

La nueva instalación está planeada para asegurar la calidad de los productos alimentarios a través de un estricto control de la temperatura.

El director de Belca Foodservice Costa Rica y Honduras, Esteban Barrantes, explicó que el recinto estará equipado con sistemas de última tecnología en sus áreas de temperatura controlada.

El propósito de estas herramientas es garantizar un almacenamiento adecuado para cada categoría de producto, preservar su calidad y evitar interrupciones en la cadena de frío. Además, las soluciones implementadas buscan elevar la eficiencia energética de toda la operación.

Conectividad y eficiencia logística

El traslado de operaciones a InnovaPark obedece a factores estratégicos.

La compañía valoró la conectividad que ofrece el parque logístico, el cual cuenta con accesos directos tanto a la ruta 27 como a la ruta 1, además de ubicarse en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Para el director general de Grupo CIISA, Tomás F. Acuña Lett, el centralizar las capacidades de la empresa en una estructura hecha a la medida de la industria se traducirá directamente en menores tiempos de operación y en una mejor planificación logística para atender a sus clientes.

Expansión del sector

El anuncio de Belca se suma al dinamismo del sector de distribución de alimentos y logística en el país de los últimos años.

En julio del 2024, las empresas Mayca y Frionet, ambas pertenecientes a Sysco Corporation, anunciaron una inversión de $18,5 millones. LEA MÁS: Mayca y Frionet invierten $18,5 millones en nueva bodega que genera 110 empleos Dicho capital se destinó a una nueva bodega de almacenaje de 28.710 metros cuadrados, dotada con una capacidad para 47.000 posiciones y cuya apertura generó 110 nuevos puestos de trabajo.

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas. Opens in new window