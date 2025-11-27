Borden lanza sus helados en Costa Rica: vea la oferta, precio y dónde encontrarlos

Luego de su vuelta al país en junio pasado, tras 26 años de ausencia, la marca Borden continúa fortaleciendo su portafolio de productos en suelo nacional.

Ahora a la venta de leche (cinco categorías) y quesos (más de diez), la firma ha agregado cuatro sabores de helados.

De acuerdo con una serie de publicaciones en redes sociales, la marca trajo de vuelta el producto aunque con presentaciones diferentes a las que tenía décadas atrás. La misma marca las llama “versiones 2.0”.

Se trata de “Explosión de fresa”, “Triple Choco Brownies con Almendras”, “Cookies and Cream” y “Vainilla Caramel Crunch”.

Por el momento, los helados solo están disponibles en las cadenas AutoMercado, Fresh Market y AMPM.

Este medio revisó los precios de los productos y solo se encontraron en la web de AutoMercado, donde están registrados en ȼ3.455 en envases de 320 gramos.

Ignacio Segares, director de la marca en el país, indicó a EF que es “un helado premium, con muchas inclusiones. Y tres de los sabores vienen con una sorpresa, que es un medallón de chocolate debajo de la tapa”. Además, comunicó que pronto “habrá más noticias” con respecto a más sabores.

En una entrevista a finales de agosto anterior, Segares comentó que los helados no son tan sencillos de introducir al país, debido a que con la salida de Borden de Costa Rica en 1999 “la licencia de marcas de algunos se venció y no podemos hacer uso de todas”, pero ratificó que trabajarían en lanzar esa categoría.

Actualmente Borden vende leche y quesos en las cadenas Walmart, Masxmenos y Maxi Palí.

Este es uno de los sabores de helado que lanzó Borden al mercado nacional. (Cortesía/Cortesía Borden)

