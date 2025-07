Leche Borden volvió al mercado costarricense, ¿con cuáles marcas tendrá competencia en la góndola?

Este 2025 la leche Borden regresó al mercado costarricense después de casi 26 años de ausencia. En octubre de 1999, la compañía decidió cerrar sus operaciones en el país debido a que en ese momento no eran rentables por —según la empresa— las condiciones del mercado.

Desde junio de este año, la cadena de supermercados Walmart —en sus formatos Walmart, Más X Menos y Maxi Palí— comercializa cinco presentaciones de leche Borden: entera, semidescremada, descremada, semidescremada y deslactosada descremada. La marca, de momento, está importando la producción de esta leche. En los sitios web de los supermercados se puede constatar que los productos tienen un único precio de ȼ1.080.

Además, en las redes sociales de Borden Costa Rica se puede encontrar una campaña para anunciar el regreso de la marca al país y los clientes se han mostrado ilusionados con el retorno de otros productos que otrora se comercializaban en los supermercados, como rompope, helados, entre otros.

Por otra parte, el retorno de Borden al país no significa que la leche se produzca aquí. Actualmente la leche fluida de esta marca es producida en Nicaragua, por la empresa Lácteos Centroamericanos S. A. (Centrolac). Incluso, en algún momento, presentaciones de leche con la etiqueta Centrolac fueron comercializadas en cadenas de supermercados como Megasúper y Mayca, no obstante, por ahora, aparecen como no disponibles.

Aunque existen otras marcas nacionales e importadas que intentan competir, la percepción general y las cifras de mercado a menudo reflejan que, para el consumidor costarricense, “leche” es casi sinónimo de “Dos Pinos”, un fenómeno que muchos analistas del sector señalan como una posición de mercado con características casi monopólicas, dada la dificultad para otros actores de escalar y competir en un segmento tan arraigado en la cultura alimentaria del país.

El regreso de Borden, aunque con una propuesta inicial relativamente limitada, representa un movimiento estratégico en el mercado. Su precio unificado de ₡1.080 busca una rápida inserción, apostando a la familiaridad del consumidor con la marca. Sin embargo, el verdadero desafío para Borden no será solo recuperar su cuota de mercado de antaño, sino también convencer a una nueva generación de consumidores habituados a la oferta y la disponibilidad constante de Dos Pinos.

La clave del asunto radica en determinar si la nostalgia y la propuesta de valor de Borden —esperando próximamente una expansión de su oferta— bastarán para entrar con fuerza en un mercado que tiene un claro dominador.

En el pasado, marcas como Mú! (del portafolio de Fifco) y posteriormente Lala (de capital mexicano) intentaron establecerse en el mercado nacional, pero no lo lograron y, eventualmente, se retiraron de la competencia.

Fifco adquirió la planta de producción de Coopeleche ubicada en San Ramón de Alajuela y lanzó la marca de leche Mú!, y en 2016, ambos activos fueron vendidos posteriormente a Grupo Lala, que operó en Costa Rica hasta finales de 2020.

Actualmente el mercado es dominado por la empresa Dos Pinos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

¿Cómo queda la góndola de la leche con la llegada de Borden al mercado?

‘El Financieroʼ analizó la oferta de tres cadenas de supermercados: Walmart, Automercado y Megasuper, desde sus páginas de Internet para conocer las marcas que comercializan y sus precios. Se delimitó la búsqueda a presentaciones de leche entera descremada, 2% grasa y de un litro.

En el sitio web de Walmart se puede encontrar leche de la marca Coronado, con un precio de ȼ1.070 por litro, mientras que otra de la marca Dos Pinos tiene un valor de ȼ1.185.

Otra de las marcas disponibles es Charo, una marca costarricense que se especializa en la fabricación de helados y otros productos lácteos y que ahora está comercializando leche. Una caja de un litro semidescremada tiene un precio de ȼ1.050.

La cadena Walmart tiene sus propias marcas blancas, por ejemplo Sabemás que también vende leche con un valor de ȼ1.040 por litro. Inclusive, en otros formatos de la cadena como Palí y Maxi Palí se comercializa leche de la marca Suli, con un precio de ȼ820 por litro y 1,5% grasa.

Por otra parte, la cadena Automercado comercializa la presentación de Dos Pinos en ȼ1.215, la de Coronado en ȼ1.085, pero, según el sitio web, no están disponibles las otras marcas que se venden en Walmart.

En el caso de Megasuper, se vende la presentación de Dos Pinos a ȼ1.190; la de Coronado tiene un valor de ȼ1.145, mientras que el producto de Charo cuesta ȼ3.060, pero únicamente está disponible en presentación de “tree pack”.

Otra de las marcas que se puede encontrar es la propia de la cadena PriceSmart: Members Selection, la cual tiene una opción de un paquete de 12 litros por ȼ8.695, según el sitio web del supermercado.

De momento, los consumidores se ilusionan con el regreso de una marca como Borden, que en su momento tuvo éxito en el mercado costarricense, y que incluso fue vendida a la multinacional Nestlé. Sin embargo, solo el tiempo dirá si será una incursión momentánea o luchará contra el gigante lácteo para acaparar el gusto (y el dinero) del consumidor.