Es probable, pero bueno, por desgracia yo no puedo anticipar un resultado. Es más, le advierto, yo no creía que puediese dar tanto revuelo y eso ya es una preocupación diferente y es el tema de si como consumidores estamos o no estamos en posibilidades de desprendernos de un procedimiento de pago. Al final si usted no me recibe la tarjeta, que yo he llegado a lugares donde no la reciben, simplemente pago en efectivo, estoy preparado, tengo los recursos. El tema es si el sistema financiero en este momento nos hace dependientes de un instrumento como ese.