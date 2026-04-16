Carlos Aguilar, director ejecutivo de Aivema: “el 40% de las importaciones totales de vehículos provienen de China”

Este 16 de abril inició la feria de vehículos más grande del país: la Expomóvil que contará con 33.000 metros cuadrados de exhibición en el Centro de Eventos Pedregal y tendrá disponibles 81 marcas y más de 350 modelos para elegir. La actividad se extenderá hasta el próximo 26 de abril.

Como cada año, la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) se encarga de la organización. EF conversó con Carlos Aguilar, director ejecutivo de la organización para conocer más detalles sobre la expo.

La Expomóvil 2026 contará con 81 marcas y más de 350 modelos disponibles. (Rafael Pacheco/Expomóvil)

¿Cuál es la expectativa de asistencia y colocación de vehículos para esta edición de la Expomóvil?

Esperamos una afluencia similar a la del 2025, con poco más de 80.000 visitantes. En cuanto a la colocación de vehículos, el mercado se ha vuelto sumamente competitivo debido al aumento en la cantidad de marcas y por eso es difícil precisar una cifra exacta de ventas o unidades colocadas durante los días de feria, ya que el proceso de aprobación de créditos y la entrega de unidades especiales suele dilatar el cierre real entre dos y cuatro meses. Sin embargo, según cifras preliminares, este evento representa entre un 20% y un 25% de las ventas anuales del sector.

¿Cómo se distribuye actualmente la oferta entre modelos de combustión y eléctricos?

La electromovilidad no es una moda; es un elemento consolidado de la movilidad. Aunque el impulso inicial se ha estabilizado, los vehículos eléctricos son ahora más eficientes y con mejores prestaciones. No obstante, sigue existiendo una predominancia importante de los motores de combustión. Al final, es un tema de preferencias y del uso que el cliente le dé a la unidad; la ventaja de la feria es que el usuario encuentra todas las opciones en un solo lugar.

¿Qué tendencias han notado en cuanto al país de origen de los vehículos que ingresan al país?

Actualmente, el 40% de las importaciones totales de vehículos provienen de China, incluyendo tanto modelos de combustión como eléctricos. Si analizamos únicamente el segmento eléctrico, la fuerza de ese mercado es arrolladora: entre el 90% y el 95% de las importaciones son de origen chino. El consumidor ha perdido la incertidumbre hacia estas marcas porque ahora ofrecen mejores dispositivos de seguridad y cuentan con el respaldo, garantía y stock de repuestos de las empresas locales que las representan.

¿Cuáles son las proyecciones de importación total para este año?

Prevemos un número similar al de 2025, situándose cerca de las 73.000 unidades. El tipo de cambio ha favorecido al consumidor, reduciendo el precio de los vehículos, tal como lo reflejó el último Índice de Precios al Consumidor. Lo que veremos este año es una redistribución de las cuotas de mercado: las marcas chinas están ganando terreno frente a algunas marcas tradicionales que han perdido participación.

¿Qué innovaciones presentan los vehículos de combustión para mantenerse competitivos frente a los eléctricos?

La tecnología que impulsó a los eléctricos se ha trasladado a los de combustión, logrando motores mucho más eficientes. Estamos viendo una apuesta muy fuerte por los híbridos de rango extendido e híbridos enchufables. Además, el equipamiento que antes se consideraba exclusivo de marcas premium, hoy es el estándar.

Hablando de ese equipamiento, ¿cuáles son las asistencias que el cliente ya exige de serie?

El salto tecnológico de los últimos cinco años ha sido enorme. Hoy el cliente ya espera sistemas de asistencia al conductor (ADAS) de serie, como el frenado autónomo de emergencia, prevención de cambio de carril y cámaras de alta definición. Incluso elementos de confort como masajes en los asientos o sistemas avanzados de climatización ya vienen integrados en la oferta general del mercado.

Carlos Aguilar, Director ejecutivo de AIVEMA. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

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