Carlos Aguilar, director ejecutivo de Aivema: “el 40% de las importaciones totales de vehículos provienen de China”

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Expomóvil 2026 inicia este 16 de abril y culmina el próximo 26: tendrá 81 marcas y más de 350 modelos de carros disponibles

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Por Brandon Flores

Este 16 de abril inició la feria de vehículos más grande del país: la Expomóvil que contará con 33.000 metros cuadrados de exhibición en el Centro de Eventos Pedregal y tendrá disponibles 81 marcas y más de 350 modelos para elegir. La actividad se extenderá hasta el próximo 26 de abril.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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