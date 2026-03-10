Casi la mitad de los empleadores de Costa Rica contratarían personal en el segundo trimestre del 2026: vea en cuáles sectores

La probabilidades de encontrar empleo estarían aumentando, pero las empresas siguen reportando dificultades para hallar el talento que requieren en Costa Rica.

Según la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Costa Rica, un 43% de los empleadores en el país planean contratar personal en el segundo trimestre de 2026.

Dicha expectativa está 30 puntos porcentuales por encima con respecto al primer trimestre de este año y aumentó 10 puntos porcentuales en comparación con el segundo trimestre en 2025.

“Las empresas siguen apostando por el crecimiento y la expansión de sus operaciones, lo que impulsa la generación de nuevas oportunidades laborales en el país”, dijo Scarleth Tercero Loria, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

La cifra representa la Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente, que se calcula restando los empleadores que planean reducir personal de aquellos que planean contratar, aplicando un margen de ajuste para la estacionalidad.

La encuesta, realizada a más de 400 empleadores a nivel nacional, indica que un 52% de los entrevistados planea aumentar su plantilla, mientras que un 9% anticipa reducciones.

Asimismo, un 37% de los empleadores no prevé realizar cambios en su fuerza laboral y un 2% aún no lo tiene definido.

A nivel internacional, Costa Rica también se posiciona con expectativas positivas dentro del mercado laboral. El país reporta una expectativa de contratación de 43%, superando el promedio global de 31%, lo que refleja el dinamismo de su mercado de empleo frente a otros países participantes del estudio.

Las expectativas de contratación para los próximos tres meses aumentan respecto al primer trimestre del 2026. (Canva/Canva)

Por sectores

De acuerdo con la encuesta, el sector con las expectativas de contratación más altas para el segundo trimestre de 2026 es construcción y bienes raíces, con una expectativa de 49%.

Le siguen otros sectores con perspectivas positivas: información (48%), servicios profesionales, científicos y técnicos (48%), manufactura (45%), sector público, salud y servicios sociales (43%), comercio y logística (40%), hospitalidad (38%), tecnología y servicios de información (38%) y finanzas y seguros (27%).

Por lugar

A nivel geográfico, Heredia lidera las expectativas de contratación con un 49%.

Le siguen San José (47%) y Guanacaste (46%), Cartago (40%), Alajuela (34%) y Puntarenas y Limón (30%).

Por tipo de empresa

En cuanto al tamaño de las organizaciones, las empresas con entre 1.000 y 4.999 colaboradores reportan las expectativas de contratación más sólidas.

Aquí la tendencia neta de empleo es de 59%. Según Manpower, esto evidencia el papel clave de las organizaciones de gran tamaño en la generación de empleo.

Déficit

La escasez de talento continúa siendo un reto para las empresas, pese al panorama laboral local con personas retirándose del mercado laboral al no encontrar empleo.

A pesar del panorama positivo en la contratación, las organizaciones continúan enfrentando dificultades para cubrir puestos clave.

En Costa Rica, el 68% de los empleadores reportan problemas para encontrar el talento que necesitan, una cifra alineada con la tendencia global de escasez de habilidades.

Aparte de las habilidades técnicas básicas, las firmas están buscando personas con competencias analíticas, de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación con públicos no técnicos.

Entre los perfiles y habilidades más difíciles de encontrar destacan las relacionadas con tecnología de la información y análisis de datos, así como capacidades en ventas y marketing, liderazgo, pensamiento crítico, comunicación y trabajo en equipo.

Estrategias

Los empleadores están adoptando diferentes estrategias para enfrentar esta escasez de talento, destacando la capacitación y reconversión de habilidades de los colaboradores actuales (upskilling y reskilling) como una de las principales acciones para reducir la brecha de talento.

“Si bien las expectativas de contratación continúan fortaleciendo el mercado laboral, la disponibilidad de talento calificado sigue siendo uno de los principales desafíos para las organizaciones”, agregó Tercero. “Esto refuerza la importancia de invertir en el desarrollo de habilidades, capacitación y actualización de competencias para responder a las nuevas demandas del mercado laboral”.