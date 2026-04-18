Negocios

Cinco curiosidades a tomar en cuenta si visita la Expomóvil 2026 en los próximos días

Más de 350 modelos están disponibles en la feria hasta el próximo 26 de abril

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Por Brandon Flores

La Expomóvil llegó nuevamente al Centro de Eventos Pedregal, pero más que una feria para quienes buscan cambiar su vehículo o adquirir uno nuevo, funciona como un termómetro para medir cómo está cambiando el mercado automotor en Costa Rica.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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