CNFL anuncia cortes de luz que afectarán a de clientes en San José, Heredia y Alajuela

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán a varios sectores de las provincias de Heredia, San José y Alajuela.

Los cortes de electricidad, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el martes 2 al viernes 5 de diciembre.

Martes 2 de diciembre

San José, San Pedro, Montes de Oca. 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

De Pretty Woman San Pedro, 300 metros sur sobre Calle 63. De Escuela Superior de Guitarra, 260 metros este sobre Avenida 8 hasta Cartuchos Costarricenses; de forma parcial las Calles 59 y 65.

San José, Zapote. 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Barrio Córdoba; de la panadería el Cordobés, 100 metros al sur.

Miércoles 3 de diciembre

Cartago, La Unión, San Diego. 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Calle Tacora, costado sur del Pequeño Mundo.

San José, Tirrases, Urbanización El Hogar. 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Del Plantel de Telecable, 160 metros norte sobre Calle 93, incluyendo las Avenidas 60, 60A y 62 y la Calle 91A. Urbanización El Hogar.

Alajuela, Central, Guácima. 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

De la Pista de Motocross, tres kilómetros al este.

Heredia, Santa Bárbara. 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Del puente Betania, 25 metros este, frente a la delegación de policía.

Jueves 4 de diciembre

San José, Pavas. 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

De la Plaza Mayor, 100 metros al oeste.

San José, Curridabat. 7:30 a.m. - 3:00 p.m.

De Veinsa Motors 900, metros suroeste hasta GACMotor, sobre la carretera interamericana (ruta 2), incluyendo parcialmente las Calles Malinche y el Dorado.

También de Saturnia 600 metros suroeste sobre la transversal 95 y la ruta nacional secundaria 221 hasta el Banco Popular, con parte de la Avenida 40.

Heredia, Barva, San Pedro. 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Del bar Herradura 100 metros norte.

San José, Escazú, San Rafael. 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Frente al Condominio Zafiro.

Viernes 5 de diciembre

San José, Curridabat, Tirrases. 7:30 a.m. - 3:30 p.m.

Calle 105 al norte de iglesia católica Santísima Trinidad.

San José, Tirrases. 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Del Súper Pamela, 220 metros Noreste sobre Avenida 72. Toma en cuenta parcialmente las Calles 111A, 113A y 115A y la Avenida 70. Urbanización Pinos del Este.

San José, San Juan, Tibás, Cuatro Reinas. 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Alrededores de Iglesia Misión Palabra de Vida Cuatro Reinas Tibás.