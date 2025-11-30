Negocios

CNFL anuncia cortes de luz que afectarán a de clientes en San José, Heredia y Alajuela

Del 2 al 5 de diciembre, la CNFL tiene programados trabajos en varios sectores que afectarán a miles de clientes

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán a varios sectores de las provincias de Heredia, San José y Alajuela.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaCNFLcortesluzsuspensiónelectricidad
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.