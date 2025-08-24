CNFL anuncia cortes de luz que afectarán a miles de clientes en San José, Heredia y Alajuela

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programdas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán de manera significativa varios sectores de las provincias de Heredia, San José y Alajuela.

Los cortes de luz, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el lunes 25 al domingo 31 de agosto del 2025.

A continuación, el detalle de los cortes anunciados:

Para el lunes 25 de agosto

Cantón central de San José: Horario: 8 a.m. a 4:30 p.m. Sector afectado: Calle 12 a calle 20, avenida 12 a avenida 20. Clientes afectados: 643. San Antonio de Escazú:

Horario: 8 a.m. a 4:30 p.m.



Sector afectado: En Bello Horizonte de Escazú, de la Posada El Quijote 100 metros al oeste hasta el cruce con la calle Nuevo Horizonte y 500 metros al este hasta el final de Calle Los Leones, luego 200 metros al sur hasta el final de Calle Las Cumbres.



Clientes afectados: 28.

Para el martes 26 de agosto

Tirrases de Curridabat:

Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.



Sector afectado: Del Salón Comunal de Tirrases 460 metros hacia el este sobre Calle Las Mercedes hasta Pulpería El Buen Gusto incluyendo parcialmente Calle 99.



Clientes afectados: 237.

León XIII, Tibás:

Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



Sector afectado: Calle 42, 100 metros antes del INA hasta 300 metros al norte. Avenida 55 y 600 metros al oeste hasta pulpería El Muro.



Clientes afectados: 830.

Mata Redonda:

Horario: 8 a.m. a 4:00 p.m.



Sector afectados: Frente Parqueo María Auxiliadora.



Clientes afectados: 120.

Purral de Goicoechea:

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.



Sector afectado: De la última parada de buses al este hasta la escuela Filomena Blanco; y del Bazar y Librería Altamira hasta la última parada de buses.



Clientes afectados: 663.

Santo Domingo de Santa Bárbara de Heredia:

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.



Sector afectados: Finca Cuatro Robles.



Clientes afectados: 2.

Santa Ana:

Horario: 8 a.m. a 4:30 p.m.



Sector afectado: De la Subestación Escazú el Alto de Las Palomas hasta plaza Koros, sobre carretera vieja; y de Plaza Koros hasta la Estación de bomberos 1-12.



Clientes afectados: 1.557

Para el miércoles 27 de agosto

San Pedro de Montes de Oca: Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De la Panadería Musmanni 300 metros hacia el oeste sobre Avenida 8 hasta el bar Live Los Yoses, incluyendo parcialmente calle 53; y del costado norte del cementerio de San Pedro 200 metros hacia el este sobre Avenida 10, hasta la Universidad Americana. Pavas:

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.



Sector afectado: Urbanización Metrópoli 2.



Clientes afectados: 620.

Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia:

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.



Sector afectado:Del hotel Rosa Blanca, hacia el sur 100m y hacia el norte, 500 m.



Clientes afectados: 46.

Calle Blancos:

Horario: 8 a.m. a 3 p.m.



Sector afectados: Frente a los Tribunales de Justicia.



Clientes afectado: 36.

Para el jueves 28 de agosto

Colón de Mora, San José:

Horario: 8 a.m. a 3 p.m.



Sector afectado: 50m norte de pulpería Estrella del Sur.



Cantidad de clientes afectados: 3.679.

La Guácima de Alajuela:

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.



Sector afectado: Hacienda Los Reyes (únicamente), condominios internos y áreas recreativas.



Clientes afectados: 746.

Curridabat:

Horario: 8:30 a.m. a 5 p.m.



Sector afectado: Del Parque Central de Curridabat en un radio de hasta 350 metros, incluyendo los cuadrantes ubicados entre Calle 77 al oeste, Calle 103 al este, Ruta Nacional 215 al norte y Avenida 48A al sur.



Clientes afectados: 1.565.

Para el viernes 29 de agosto

San Pedro de Montes de Oca:

Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.



Sector afectado: Del Supermercado Pali 520 metros hacia el oeste sobre Ruta Nacional 203 hasta la Universidad Latina, incluyendo parcialmente Calle 79.



Cantidad de clientes afectados: 201.

Patalillo de Vázquez de Coronado:

Horario. 7:30 a.m. a 3:30 p.m.



Sector afectado: Urbanización Los Romilios.



Clientes afectados: 90

Para el domingo 31 de agosto:

Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia:

Sector afectado: Heredia Santo Domingo (Parcial) y calle La Rinconada (Total).



Horario: 7:30 a.m. a 4 p.m.



Clientes afectados: 355.

Puede consultar más detalle de estas suspensiones en el siguiente enlace.