CNFL anuncia cortes de luz que afectarán a miles de clientes en San José, Heredia y Alajuela

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programdas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán de manera significativa varios sectores de las provincias de Heredia, San José y Alajuela.
Los cortes de luz, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el lunes 25 al domingo 31 de agosto del 2025.
A continuación, el detalle de los cortes anunciados:
Para el lunes 25 de agosto
- Cantón central de San José:
- Horario: 8 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: Calle 12 a calle 20, avenida 12 a avenida 20.
- Clientes afectados: 643.
- San Antonio de Escazú:
- Horario: 8 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: En Bello Horizonte de Escazú, de la Posada El Quijote 100 metros al oeste hasta el cruce con la calle Nuevo Horizonte y 500 metros al este hasta el final de Calle Los Leones, luego 200 metros al sur hasta el final de Calle Las Cumbres.
- Clientes afectados: 28.
Para el martes 26 de agosto
- Tirrases de Curridabat:
- Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Salón Comunal de Tirrases 460 metros hacia el este sobre Calle Las Mercedes hasta Pulpería El Buen Gusto incluyendo parcialmente Calle 99.
- Clientes afectados: 237.
- León XIII, Tibás:
- Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: Calle 42, 100 metros antes del INA hasta 300 metros al norte. Avenida 55 y 600 metros al oeste hasta pulpería El Muro.
- Clientes afectados: 830.
- Mata Redonda:
- Horario: 8 a.m. a 4:00 p.m.
- Sector afectados: Frente Parqueo María Auxiliadora.
- Clientes afectados: 120.
- Purral de Goicoechea:
- Horario: 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: De la última parada de buses al este hasta la escuela Filomena Blanco; y del Bazar y Librería Altamira hasta la última parada de buses.
- Clientes afectados: 663.
- Santo Domingo de Santa Bárbara de Heredia:
- Horario: 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectados: Finca Cuatro Robles.
- Clientes afectados: 2.
- Santa Ana:
- Horario: 8 a.m. a 4:30 p.m.
- Sector afectado: De la Subestación Escazú el Alto de Las Palomas hasta plaza Koros, sobre carretera vieja; y de Plaza Koros hasta la Estación de bomberos 1-12.
- Clientes afectados: 1.557
Para el miércoles 27 de agosto
- San Pedro de Montes de Oca:
- Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: De la Panadería Musmanni 300 metros hacia el oeste sobre Avenida 8 hasta el bar Live Los Yoses, incluyendo parcialmente calle 53; y del costado norte del cementerio de San Pedro 200 metros hacia el este sobre Avenida 10, hasta la Universidad Americana.
- Pavas:
- Horario: 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Urbanización Metrópoli 2.
- Clientes afectados: 620.
- Barrio Jesús de Santa Bárbara de Heredia:
- Horario: 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado:Del hotel Rosa Blanca, hacia el sur 100m y hacia el norte, 500 m.
- Clientes afectados: 46.
- Calle Blancos:
- Horario: 8 a.m. a 3 p.m.
- Sector afectados: Frente a los Tribunales de Justicia.
- Clientes afectado: 36.
Para el jueves 28 de agosto
- Colón de Mora, San José:
- Horario: 8 a.m. a 3 p.m.
- Sector afectado: 50m norte de pulpería Estrella del Sur.
- Cantidad de clientes afectados: 3.679.
- La Guácima de Alajuela:
- Horario: 8 a.m. a 4 p.m.
- Sector afectado: Hacienda Los Reyes (únicamente), condominios internos y áreas recreativas.
- Clientes afectados: 746.
- Curridabat:
- Horario: 8:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Parque Central de Curridabat en un radio de hasta 350 metros, incluyendo los cuadrantes ubicados entre Calle 77 al oeste, Calle 103 al este, Ruta Nacional 215 al norte y Avenida 48A al sur.
- Clientes afectados: 1.565.
Para el viernes 29 de agosto
- San Pedro de Montes de Oca:
- Horario: 7:30 a.m. a 5 p.m.
- Sector afectado: Del Supermercado Pali 520 metros hacia el oeste sobre Ruta Nacional 203 hasta la Universidad Latina, incluyendo parcialmente Calle 79.
- Cantidad de clientes afectados: 201.
- Patalillo de Vázquez de Coronado:
- Horario. 7:30 a.m. a 3:30 p.m.
- Sector afectado: Urbanización Los Romilios.
- Clientes afectados: 90
Para el domingo 31 de agosto:
- Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia:
- Sector afectado: Heredia Santo Domingo (Parcial) y calle La Rinconada (Total).
- Horario: 7:30 a.m. a 4 p.m.
- Clientes afectados: 355.
Puede consultar más detalle de estas suspensiones en el siguiente enlace.