CNFL anuncia cortes de luz que afectarán a miles de clientes en San José, Heredia y Alajuela

Del 25 al 31 de agosto, la CNFL tiene programados trabajos en varios sectores que afectarán a miles de clientes

Por Randall Corella Vargas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programdas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán de manera significativa varios sectores de las provincias de Heredia, San José y Alajuela.








