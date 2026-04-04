CNFL anuncia suspensiones programadas del servicio eléctrico; vea si afecta el lugar donde vive

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 7 y el 10 de abril de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, Heredia y Cartago.
Los cortes se deben a la construcción de obras eléctricas y mantenimiento.
A continuación, le detallamos las fechas, zonas y horarios afectados.
Para el martes 7 de abril:
- San José, Escazú, San Antonio:
De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Área de suspensión: 25 metros al sur del plantel de buses Tapachula.
- San José, Central, San Sebastián, Sagrada Familia:
De 8 de la mañana a 2 de la tarde, en Avenida 36, Delegación Policial y Residencial “Gracias a Dios”.
- San José, Desamparados, San Rafael Arriba:
De 8 de la mañana a 3 de la tarde, en Zona Franca Las Brisas y Calle Arco Iris.
Para el miércoles 8 de abril:
- San José, Central, Pavas:
De 8 de la mañana a 4 de la tarde, en Urbanización Oscar Arias, Pavas.
- Heredia, San Antonio, Belén y Alajuela, San Rafael, Río Segundo:
De 8 de la mañana a 4 de la tarde, desde la esquina noroeste de la Iglesia católica en el centro de Belén, 1,8 kilómetros al sur, carretera al Balneario Ojo de agua y llegando a las Bodegas de DHL contiguo al Aeropuerto; siguiendo hasta el Restaurante Hangar 67.
La CNFL agregó que se verán afectadas las Zonas Parciales a este recorrido, incluyendo la entrada a calle la Cañada parcialmente.
Para el jueves 9 de abril:
- San José, Alajuelita, Concepción Abajo:
De 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, en la calle sin salida ubicada 200 metros este de la escuela (25 metros al norte de Calle Chiribico).
- Cartago, La Unión - San José, Desamparados, Patarrá:
De 8 de la mañana a 4 de la tarde, desde el cruce de la calle del Italiano, un kilómetro al este hasta la Escuela de Linda Vista; y de la Fábrica de Cajetas, 650 metros norte hasta el cruce de Calle las Quebradas, en las cercanías del Súper la Estrella.
Para el viernes 10 de abril:
- San José, Goicoeche, Purral:
De las 7:30 de la mañana a las 3:30 de la tarde, en Purral 50 metros sur del parque La Mora.
- San José, Central, Pavas:
De 8 de la mañana a 3 de la tarde, en Lomas del Río, Fuente del Poder Pavas.