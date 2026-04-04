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CNFL anuncia suspensiones programadas del servicio eléctrico; vea si afecta el lugar donde vive

Consulte zonas, horarios y motivos de las suspensiones del 7 al 10 de abril de 2026

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Por Marcia Solano Miller

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 7 y el 10 de abril de 2026, que afectarán distintos sectores de San José, Heredia y Cartago.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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