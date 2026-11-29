La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas una serie de suspensiones del servicio eléctrico que afectarán a varios sectores de San José.

Los cortes de electricidad, en su mayoría parciales, obedecen a trabajos que se realizarán desde el lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre para mejorar el servicio en las zonas involucradas.

A continuación, desglosamos las fechas, horarios y localidades afectadas.

Lunes 30 de noviembre

San José, Desamparados, San Antonio. De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Calle Arguedas.

San José, Santa Ana, Pabellón. De 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

De la Casona de Micaela, 400 metros noroeste.

Miércoles 2 de diciembre

San José, Mora, Brasil. De 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Condominio Lomas de Brasil. De la entrada, 100 metros sur y 300 noroeste.

San José, Aserrí, Aserrí. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Barrio María Auxiliadora. Calle El Carmen. Del complejo turístico La Isla de Guiligan, 150 metros oeste y 150 sur.

San José, Aserrí, Aserrí. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Calle Barrio María Auxiliadora. Desde el centro de servicio Trova, 800 metros al sur hasta el Residencial Jicaro Verde y las cercanías del Balneario la Isla de Guiligan.

Jueves 3 de diciembre

San José, Curridabat, Pinares. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

De la Embajada de la República de Honduras, 100 metros oeste y 150 sur.