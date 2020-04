“Inicie con la producción de rompope, pan casero y cajetas artesanales, hasta que vi truncado mi negocio por no contar con los envases de vidrio necesarios para cumplir con la demanda del mercado. En enero del 2015 hice un cambio y la empresa se estableció como una importadora y distribuidora de envases de vidrio. Como todo proyecto PYME, la liquidez y el capital de trabajo han sido los retos constantes. Al inicio no contaba con el capital para asumir los costos de alquiler de la bodega, así que instalé el equipo de cocina con el que inicié mi proyecto de rompope y pan, y decidí compartir espacios con las emprendedoras que llegaban a mi local y aún no habían formalizado su actividad económica: yo cocinaba un día a la semana y ellas los otros cinco”, relató Rodríguez.