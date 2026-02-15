Cómo cambiar de empleo con éxito en el 2026: las nuevas reglas de la marca personal y la IA

El mercado laboral del 2026 presenta un panorama en el que cambiar de empleo ya no es simplemente enviar currículos y esperar respuestas. Voces expertas coinciden en que obtener una nueva posición requiere planificación estratégica, desarrollo continuo de habilidades y una autenticidad profesional a toda prueba.

Hoy, la inteligencia artificial (IA) filtra candidatos, las entrevistas son cada vez más estructuradas y las expectativas profesionales han evolucionado hacia un equilibrio entre crecimiento, estabilidad y bienestar integral. Los especialistas afirman que destacan quienes invierten en su marca personal, mantienen redes activas y demuestran adaptabilidad.

“Las personas deben comprender que muchas compañías utilizan sistemas automatizados para filtrar candidatos. Ya no basta con tener un buen perfil profesional, sino también contarlo de la forma en que estos sistemas lo puedan leer”, advirtió Esteban Mata, gerente de servicios de recursos humanos de PwC Costa Rica, en entrevista anterior con El Financiero.

Estrategias fundamentales para el cambio

Actualice su currículo con enfoque skills-first:

El formato tradicional ha perdido vigencia. Las tendencias priorizan que las competencias técnicas y blandas aparezcan antes que la experiencia cronológica. Los sistemas Applicant Tracking Systems (ATS) filtran la mayoría de los perfiles antes de que lleguen a un humano, por lo que la optimización técnica es obligatoria.

“Las plataformas basadas en IA utilizan algoritmos para evaluar a los postulantes. Es esencial que los candidatos optimicen sus documentos”, señala Scarleth Tercero, gerente de ManpowerGroup Costa Rica, en entrevista anterior con EF. Se recomienda mantener el documento en un máximo de dos páginas, destacar microcredenciales y eliminar objetivos laborales genéricos o barras de competencias sin contexto.

Construya su marca personal digital

En los últimos años, se enviaron en LinkedIn alrededor de 11.000 solicitudes por minuto, según datos reportados por The New York Times y SocialPilot.

La presencia digital es hoy tan crítica como el currículo. La marca personal no es solo estar en redes, sino proyectar coherencia. Un perfil optimizado requiere una foto profesional, un resumen que comunique valor cuantificable y participación activa en discusiones de su sector.

Networking y entrevistas con IA

El networking en Costa Rica implica asistir a eventos de industrias en crecimiento como ciencias de la vida y manufactura avanzada, sectores que han mantenido un dinamismo constante en la atracción de inversión extranjera directa.

Paralelamente, los candidatos deben prepararse para entrevistas dirigidas por IA. Estas herramientas analizan el tono de voz y patrones de comunicación, por lo que dominar el método STAR (Situación, Tarea, Acción, Resultado) es vital para estructurar respuestas coherentes y medibles.

Habilidades y errores críticos

El mercado evidencia una alta demanda de alfabetización en IA, análisis de datos y ciberseguridad. No obstante, las habilidades humanas —pensamiento analítico, resiliencia e inteligencia emocional— son más valiosas que nunca ante la automatización.

Para una transición exitosa, evite decidir únicamente por un aumento salarial. Los expertos advierten que no investigar la cultura organizacional o “quemar puentes” con el empleador anterior son errores que pueden perseguir su carrera por años. El éxito en el 2026 depende de una decisión informada y alineada con objetivos a largo plazo.