Cómo cambiar de empleo con éxito en el 2026: las nuevas reglas de la marca personal y la IA

Optimice su búsqueda de empleo en 2026. Conozca cómo vencer los filtros de IA, aplicar el método STAR y fortalecer su marca personal en sectores clave como manufactura avanzada en Costa Rica

Por Randall Corella Vargas

El mercado laboral del 2026 presenta un panorama en el que cambiar de empleo ya no es simplemente enviar currículos y esperar respuestas. Voces expertas coinciden en que obtener una nueva posición requiere planificación estratégica, desarrollo continuo de habilidades y una autenticidad profesional a toda prueba.








