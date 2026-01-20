Negocios

¿Cómo Costa Rica salvó el 2025 tras un inicio negativo en visitación turística? Ministro explica detalles

El año anterior cerró con un incremento del 1% en la llegada de turistas por la vía aérea, uno de los más modestos en los últimos años. Las autoridades revelan que el balance es positivo debido a las vicisitudes de los principales mercados emisores

Por Brandon Flores

Tras pasar buena parte del año navegando en medio de incertidumbre y cifras que amenazaban con poner en números rojos el balance anual, el sector turístico de Costa Rica logró dar un “golpe de timón” en la recta final del 2025.








Brandon Flores

