Negocios

¿Se cumplió la meta de crecimiento para el turismo de Costa Rica? Estos son los datos de visitación al cierre de 2025

La expectativa del ICT era crecer un 1,7% al cierre del año pasado

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Luego de que en buena parte del 2025 las cifras de visitación turística por la vía aérea mostraran contracción, diciembre se convirtió en el mejor mes del año en cuanto a llegadas de extranjeros. Según los datos compartidos por el ICT, el mes pasado arribaron 316.226 viajeros, es decir, un crecimiento del 13,6% en comparación con el mismo periodo de 2024.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Turismo en Costa RicaLlegada de turistasICTturismollegadas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.