¿Se cumplió la meta de crecimiento para el turismo de Costa Rica? Estos son los datos de visitación al cierre de 2025

Luego de que en buena parte del 2025 las cifras de visitación turística por la vía aérea mostraran contracción, diciembre se convirtió en el mejor mes del año en cuanto a llegadas de extranjeros. Según los datos compartidos por el ICT, el mes pasado arribaron 316.226 viajeros, es decir, un crecimiento del 13,6% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Diciembre fue el tercer mes consecutivo en el que se presentaron aumentos en la visitación versus el mismo periodo del año previo.

En términos absolutos, entre enero y diciembre arribaron 2.689.278 extranjeros, es decir, un incremento del 1% comparado con 2024 (casi 27.800 viajeros más). La expectativa del ICT era que al cierre del año el aumento fuera del 1,7%, no obstante, en reiteradas ocasiones llamaron a la prudencia con este indicador, pues varios factores geopolíticos podían incidir en la decisión de los viajeros.

“Esta cifra evidencia la recuperación en el último trimestre, especialmente durante el mes de diciembre. Los esfuerzos de promoción estratégica en nuestros principales mercados y el trabajo conjunto con el sector privado para mejorar el servicio y el producto han rendido los frutos deseados”, dijo William Rodríguez, ministro de Turismo.

Norteamérica se mantiene como la principal región de origen de viajeros hacia Costa Rica. En 2025, esta zona aportó casi 2 millones de turistas. Estados Unidos encabeza la lista con cerca de 1,6 millones de visitantes, seguido por Canadá con 260.000 y México con más de 94.000. Es importante destacar que los tres países mostraron un crecimiento positivo en comparación con el año 2024.

La región europea, que incluye a Francia, Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos y Suiza (países con conexión aérea directa), registró la llegada de 419.820 turistas. A pesar de que este número implicó un ligero descenso del 2,1 % en el acumulado anual, el mercado europeo mostró una tendencia positiva en diciembre con un crecimiento del 7,4%, un impulso que se proyecta sostener durante 2026.

Suramérica por su parte, mostró un crecimiento anual del 14,5 %, pasando de 126. 770 ingresos en 2024 a 145.148 en 2025. Argentina, Brasil y Colombia se consolidan como los tres principales emisores de esa región.

También durante el tercer trimestre del 2025 empezaron a operar nuevas rutas aéreas como la de Viva Aerobús (San José - Monterrey) o las de Porter, entre Liberia y varias ciudades canadienses. Estas incorporaciones ayudaron a revertir la tendencia negativa en visitación que se había registrado en la mayor parte del 2025.

Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

