¿Cómo el ICT pretende convencer a los europeos para que visiten Costa Rica? Esta es la estrategia para cuatro tipos de viajeros

En la reciente edición de la feria turística ITB Berlín, Costa Rica ha oficializado su nueva carta de presentación para el mercado europeo. Bajo el concepto “Empieza a vivir, Pura Vida”, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó una campaña publicitaria unificada dirigida a los seis mercados prioritarios del Viejo Continente: Alemania, Francia, España, Reino Unido, Suiza y los Países Bajos, que son con los que precisamente el país tiene conexión aérea directa.

Esta iniciativa no es simplemente un ejercicio de promoción visual; representa una apuesta económica para transformar el perfil del visitante que llega al país. Tras cerrar un 2025 con el ingreso de más de 419.000 viajeros europeos por la vía aérea, la administración turística costarricense busca ahora capitalizar esa inercia mediante una segmentación más detallada. La meta es migrar del simple conocimiento del destino a una decisión de viaje que se traduzca en estancias más prolongadas y un gasto per cápita superior.

Costa Rica quiere continuar promocionando su belleza natural en mercados europeos. (Tomada de Canva)

Durante 2025, la llegada de europeos al país se redujo en un 2,1% por la vía aérea, comparado con el 2024. Países como Suiza y Francia, presentaron caídas superiores al 5% interanuales.

La arquitectura de los cuatro públicos meta

Más que buscar viajeros por volumen, “Empieza a vivir, Pura Vida” utiliza una metodología de precisión para conectar con cuatro perfiles específicos de alto rendimiento. Estos grupos han sido identificados como los motores que permitirán alcanzar los objetivos de sostenibilidad financiera del sector:

Seniors con propósito: este segmento, compuesto por viajeros de la tercera edad con alto poder adquisitivo y disponibilidad de tiempo, es vital para la “desestacionalización” del turismo. Son visitantes que viajan en meses de baja ocupación y buscan confort, seguridad y una inmersión profunda en la cultura y la historia local. Su impacto es directo en la estabilidad laboral de los hoteles y guías durante todo el año.

Familias multiaventura: hogares europeos que ven en Costa Rica un espacio de naturaleza viva para disfrutar y aprender. Este público demanda servicios logísticos complejos, desde transporte privado hasta tours especializados, lo que genera un encadenamiento productivo que beneficia directamente a pequeñas empresas familiares y emprendimientos rurales.

Generación reset (Jóvenes profesionales): individuos que buscan resetearse del estrés urbano y las complejidades de un mundo hiperconectado. Este grupo prioriza experiencias de bienestar, turismo de aventura y destinos con un fuerte sello de sostenibilidad. Son los principales usuarios de servicios de turismo regenerativo, un nicho donde Costa Rica tiene ventaja competitiva.

Nicho de romance y lunas de miel: un segmento de lujo cuyo gasto diario es significativamente superior al promedio. Al posicionarse frente a competidores del sudeste asiático o el Caribe insular, Costa Rica ofrece una combinación de exclusividad y contacto con la naturaleza que atrae capital fresco hacia la hotelería boutique y servicios personalizados de alta gama.

Inversión estratégica y valor diferencial

La ejecución de esta primera fase implica una inversión cercana a los €4,2 millones, destinados tanto a la producción de contenidos de alta fidelidad como a la compra de pauta en televisión abierta y digital, radio, cine y redes sociales. Un dato relevante para el sector de negocios es que el 83% del equipo de producción de la campaña fue costarricense, se empleó material relacionado con el Caribe Sur, el Pacífico Sur y los Bajos del Toro.

William Rodríguez, ministro de Turismo, ha sido enfático en que la competitividad del país no reside en ser la opción más económica del mercado. “La estrategia no se fundamenta en una lógica de competir por precio, sino en destacar el valor diferencial que hace único al país”, señaló. Costa Rica alberga el 6,5% de la biodiversidad mundial en un territorio pequeño, lo que permite al turista europeo —quien ya promedia 17 días de estancia— vivir múltiples experiencias sin perder tiempo en traslados extensos. Esta eficiencia logística es un argumento de venta poderoso para el mercado europeo, que valora el tiempo y la autenticidad por encima de los paquetes “todo incluido” estandarizados.

Medición del éxito y conectividad aérea

El éxito de esta inversión no se medirá únicamente por el alcance en redes sociales o las vistas en YouTube. El indicador definitivo será la capacidad de la campaña para influir en cómo viajan los europeos: que permanezcan más tiempo y que su gasto se distribuya de manera equitativa en diversas regiones del país. Para ello, el ICT trabaja de forma paralela en el fortalecimiento de la conectividad aérea, un pilar indispensable para que el interés publicitario se convierta en reservaciones reales.

Hitos recientes, como los vuelos chárter desde Polonia hacia Guanacaste, demuestran que la estrategia de diversificación de mercados está rindiendo frutos. La conectividad sigue siendo una prioridad, por eso se mantienen contactos con aerolíneas de los seis mercados prioritarios para asegurar rutas directas y frecuentes que faciliten el acceso al destino.

Con la presentación de “Empieza a vivir, Pura Vida”, Costa Rica está haciendo más que solo promocionar sus atractivos naturales. Esta estrategia busca proteger la industria turística del país de la inestabilidad de los mercados de turismo masivo.

Al centrarse en atraer a un visitante que prioriza “resetearse” y generar un impacto positivo, Costa Rica afianza un modelo de negocio que es sostenible, menos dependiente de la estacionalidad y que pretende ser rentable para el desarrollo y bienestar de las comunidades locales.

El país está apostando por captar más viajeros de países europeos con los que tiene conexión aérea directa. (Canva /Canva)

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