Negocios

¿Cómo el ICT pretende convencer a los europeos para que visiten Costa Rica? Esta es la estrategia para cuatro tipos de viajeros

Solo el año pasado, ingresaron 419.000 viajeros provenientes del Viejo Continente

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Por Brandon Flores

En la reciente edición de la feria turística ITB Berlín, Costa Rica ha oficializado su nueva carta de presentación para el mercado europeo. Bajo el concepto “Empieza a vivir, Pura Vida”, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) presentó una campaña publicitaria unificada dirigida a los seis mercados prioritarios del Viejo Continente: Alemania, Francia, España, Reino Unido, Suiza y los Países Bajos, que son con los que precisamente el país tiene conexión aérea directa.








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Turismo en Costa RicaICTMercados europeos
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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