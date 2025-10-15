Negocios

¿Cómo se comportó el turismo? Vea las cifras de visitación de extranjeros al cierre del tercer trimestre

Durante la mayor parte del 2025, los datos oficiales del ICT reportaron variaciones negativos en cuanto a llegadas de extranjeros

Por Brandon Flores

Según los datos más recientes de llegadas de extranjeros a Costa Rica, compartidos por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el país ya superó la barrera de los dos millones de visitantes al cierre del tercer trimestre del 2025.








