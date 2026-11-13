Negocios

Cómo se elaboró el índice de influencia de marcas que se presentará en RED506 y cuáles son algunos de sus resultados

El estudio ‘Brand Influence Index’ de Shift Porter Novelli se presentará el 25 de noviembre en RED506, organizado por El Financiero. Conozca aquí cómo se elaboró, qué herramientas se utilizaron y cuáles son los resultados generales.

Por Carlos Cordero Pérez

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Su marca tiene presencia, es reconocida, logra alcance y posee reputación. ¿Influye en las recomendaciones de terceros y, por esa vía, en la decisión de compra de los consumidores?








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".