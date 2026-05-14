Negocios

Conozca las carreras que más buscan las multinacionales en Costa Rica según cada sector

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Por Mathew Chaves

Las empresas multinacionales que operan en Costa Rica modificaron las carreras universitarias que priorizan para contratar personal en áreas técnicas, administrativas y de manufactura.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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