Conozca las carreras que más buscan las multinacionales en Costa Rica según cada sector

Las empresas multinacionales que operan en Costa Rica modificaron las carreras universitarias que priorizan para contratar personal en áreas técnicas, administrativas y de manufactura.

Los cambios aparecen en el más reciente estudio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) sobre carreras de mayor demanda, presentado este 14 de mayo de 2026.

El listado identifica transformaciones en los perfiles que requieren los sectores de servicios corporativos y tecnologías digitales, ciencias de la vida y manufactura.

La medición también muestra que las empresas dejaron de buscar perfiles generalistas y comenzaron a concentrarse en especialidades más específicas vinculadas con ingeniería, automatización y tecnología.

Entre los tres sectores analizados, una carrera aparece de forma reiterada: ingeniería industrial. La disciplina figura dentro de las posiciones más altas en servicios corporativos, ciencias de la vida y manufactura.

La medición también posiciona carreras administrativas y financieras entre las más solicitadas, incluso en industrias vinculadas con tecnología y producción avanzada.

Cinde indicó que las operaciones multinacionales aumentaron su complejidad y ahora demandan perfiles capaces de combinar formación técnica con habilidades digitales.

​El mercado laboral de 2026 castiga los perfiles generalistas. Planificar una especialización técnica temprana es vital para ingresar a los sectores de manufactura, servicios y salud.

Carreras con más demanda

En el sector de servicios corporativos y tecnologías digitales, las empresas concentran su demanda en carreras administrativas, financieras y de ingeniería aplicada.

Las primeras posiciones del ranking son las siguientes:

Administración de empresas. Finanzas y contaduría. Ingeniería industrial. Ingeniería en sistemas. Ingeniería en tecnologías de la información. Administración de negocios con énfasis en recursos humanos. Análisis de datos. Diseño gráfico. Ingeniería en computación. Mercadeo.

La presencia simultánea de carreras administrativas y tecnológicas muestra que las empresas requieren perfiles que puedan operar procesos financieros y, al mismo tiempo, interactuar con plataformas digitales y sistemas automatizados.

El reporte también detecta un cambio frente a la medición de 2022. Las multinacionales dejaron de solicitar perfiles informáticos generales y comenzaron a pedir especialidades más delimitadas.

Según Cinde, las empresas ahora buscan profesionales en ingeniería en sistemas, ingeniería en tecnologías de la información e ingeniería en computación, en lugar de perfiles agrupados bajo categorías amplias de informática.

En ciencias de la vida, el comportamiento de la demanda se concentra en carreras asociadas con producción industrial, calidad y control regulatorio.

Las posiciones más altas del sector son:

Ingeniería industrial. Administración de empresas. Ingeniería de calidad. Ingeniería eléctrica. Ingeniería electromecánica. Ingeniería mecánica y mantenimiento industrial. Ingeniería mecánica. Ingeniería biomédica. Ingeniería mecatrónica. Ingeniería en seguridad laboral y ambiental.

La aparición de ingeniería de calidad en el tercer puesto representa uno de los principales cambios frente a los datos anteriores.

Cinde relaciona este movimiento con el aumento de exigencias regulatorias y estándares internacionales aplicados en manufactura médica y procesos industriales.

El informe también indica que carreras como química, microbiología e ingeniería en materiales salieron del ranking de ciencias de la vida y fueron reemplazadas por ingenierías vinculadas con automatización y operación industrial.

El mercado laboral exige una nueva hibridación: las compañías ya no separan el conocimiento técnico de las habilidades blandas, siendo la comunicación efectiva la competencia más valorada en 2026. (UCR/UCR)

El sector manufactura presenta uno de los movimientos más marcados dentro de la medición elaborada por Cinde.

La demanda del sector ahora se concentra en carreras vinculadas con procesos industriales, automatización y operación técnica especializada.

Las posiciones del ranking son las siguientes:

Ingeniería industrial. Ingeniería química. Ingeniería electrónica. Administración de empresas. Ingeniería eléctrica. Ingeniería electromecánica. Finanzas y contaduría. Ingeniería mecatrónica. Química. Administración de negocios con énfasis en recursos humanos.

El ascenso de ingeniería química desde el sexto hasta el segundo lugar frente a la medición de 2022 coincide con el crecimiento de operaciones industriales que utilizan procesos químicos en manufactura.

Ingeniería electrónica también ingresó directamente entre las primeras posiciones del ranking, reflejando una mayor demanda de perfiles asociados con automatización y control técnico.

Además de las carreras universitarias, el análisis identifica habilidades que se repiten en los tres sectores analizados.

La comunicación aparece como la competencia más solicitada por las multinacionales, seguida por trabajo en equipo y adaptabilidad.

Cinde concluye que las empresas ya no separan las habilidades técnicas de las competencias conductuales.

El estudio señala que las operaciones multinacionales buscan perfiles especializados, pero con capacidad para adaptarse a cambios tecnológicos y trabajar en entornos colaborativos.