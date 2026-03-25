Negocios

Estos son tres escenarios que pueden enfrentar los accionistas de Fifco sobre el futuro de su inversión

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Por Brandon Flores

El análisis del futuro de Florida Ice and Farm Company (Fifco) tras su acuerdo con Heineken parte de una premisa fundamental: la empresa ya no es la misma organización de consumo masivo que conocieron los inversionistas durante décadas. La transacción fragmentó al grupo en dos bloques al vender las marcas de bebidas, sus tiendas de conveniencia y las panaderías: activos que si se quiere representaban un flujo de caja estable y predecible, capaz de resistir entornos económicos complejos gracias al consumo recurrente de productos masivos.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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