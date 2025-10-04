Negocios

Venta de negocios de Fifco a Heineken: ¿cómo afectarían los $3.250 millones a las acciones de la compañía?

A finales de septiembre, una acción de Fifco llegó a su precio más alto del año en ȼ936,25 pero con el nuevo giro que tomará el negocio costarricense cabe preguntarse qué sucederá con el futuro de la empresa en bolsa

Por Brandon Flores

La decisión de Florida Ice and Farm Company (Fifco) de vender su participación mayoritaria en el negocio de bebidas, alimentos y retail a Heineken por $3.250 millones marca un hito histórico que reconfigura por completo el perfil de la compañía enlistada en el mercado organizado por la Bolsa Nacional de Valores (BNV).








