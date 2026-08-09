Negocios

Cortes de luz: CNFL anuncia suspensiones eléctricas en San José y Alajuela

Consulte las zonas y horarios de las suspensiones del 11 al 14 de agosto de 2026

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Por Marcia Solano Miller

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 11 y el 14 de agosto de 2026, que afectarán a sectores de San José y Alajuela.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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