Cortes de luz: CNFL anuncia suspensiones eléctricas en San José y Alajuela

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó una serie de suspensiones del servicio eléctrico entre el 11 y el 14 de agosto de 2026, que afectarán a sectores de San José y Alajuela.

La mayoría de estos cortes se deben a la construcción de obras eléctricas y mantenimiento, así como algunos casos de obras empresariales.

A continuación, le detallamos las fechas, zonas y horarios afectados.

Martes 11 de agosto

San José, Central, Mata Redonda. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Urbanización Americana.

San José, Vázquez de Coronado, San Isidro - Goicoechea, Rancho Redondo. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desde el puente del Rio Durazno y calle San Francisco, un kilómetro al sur hasta las inmediaciones de la Escuela Filomena Blanco.

También desde la Escuela Filomena Blanco, dos kilómetros al este, hasta la entrada de Barrio el Durazno en las cercanías del Antiguo Bar La Última Copa.

San José, Central, Hatillo. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colonia Kenedy, frente a Súper Gamboa.

San José, Central, Hospital. De 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Calle 36, San José.

San José, Escazú, San Rafael. De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Calle puente de Tierra, Residencial Vistas de Escazú.

Miércoles 12 de agosto

San José, Moravia, San Jerónimo. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Calle Barulio Carrillo.

Jueves 13 de agosto

San José, Central, Mata Redonda. De 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Urbanización Holanda.

San José, Central, Hatillo. De 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Semáforos entre Hatillo 7 y Hatillo 8.

Viernes 14 de agosto

Alajuela, Alajuela, San Rafael. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desde los alrededores del Restaurante Los Adobes, 75 metros al oeste de la Panasonic; 1,8 kilómetros al oeste hasta las cercanías de la Cruz Roja en el centro de San Rafael de Alajuela.

Zonas parciales a dicgo recorrido y calle del Barrio Lourdes, ubicada al oeste de la entrada de la Vuelta del Cristo.