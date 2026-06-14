Cortes de luz: CNFL anuncia suspensiones programadas en San José, Alajuela y Cartago para la semana del 15 al 19 de junio

Si usted vive o trabaja en la Gran Área Metropolitana, preste mucha atención a sus planes para los próximos días. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó interrupciones en el suministro eléctrico que arrancarán este lunes y se extenderán durante la semana.

Estas suspensiones responden a trabajos de modernización y mantenimiento preventivo de la red de distribución sectorial. Entre las maniobras técnicas se encuentran la relocalización de postes en vías públicas, cambio de transformadores y traslado de líneas.

Las cuadrillas se concentrarán en diversas comunidades de alta densidad comercial y residencial. Los cortes están delimitados a perímetros específicos de cada distrito pero los vecinos cercanos podrían experimentar ligeras perturbaciones o “parpadeos” en la energía.

Por esta razón, se recomienda tomar previsiones con los equipos electrónicos y revisar las agendas de trabajo. Las obras se realizarán en mañanas y tardes, con jornadas de siete u ocho horas.

A continuación, el detalle de horarios y puntos de referencia de cada sector.

Una cuadrilla de la CNFL ejecuta labores de mantenimiento preventivo y mejoras en las líneas de distribución aérea de alta tensión. (CNFL/Cortesía)

1. Lunes 15 de junio

Cartago (La Unión, Río Azul): El servicio se interrumpirá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Afectará de forma parcial el sector de Calle Valderrama, comprometiendo a un total de 248 servicios debido a labores de relocalización de postes.

2. Martes 16 de junio

San José (Moravia, San Jerónimo): La suspensión rige de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Comprende el sector parcial desde el peaje de la ruta 32 hasta el túnel, incluyendo como punto de referencia habitacional las cercanías del Túnel Zurquí. Se reportan 17 clientes afectados por mejoras en la postería.

La suspensión rige de Comprende el sector parcial desde el peaje de la ruta 32 hasta el túnel, incluyendo como punto de referencia habitacional las cercanías del Túnel Zurquí. Se reportan 17 clientes afectados por mejoras en la postería. Alajuela (Central, Río Segundo): El corte se mantendrá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el sector parcial de Caro Quintero. Las cuadrillas realizarán el cambio de un transformador, lo que afectará a 46 servicios.

El corte se mantendrá de en el sector parcial de Caro Quintero. Las cuadrillas realizarán el cambio de un transformador, lo que afectará a 46 servicios. San José (Moravia, San Vicente): De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Habrá afectación parcial desde el restaurante Ave de Oro 200 metros al este y 300 metros al oeste. La intervención por relocalización de postes incluye puntos de referencia comerciales y educativos de alto tránsito como Asado Steak House, Auto Pits, Lavacar Turbo y Lubricentro Murillo, afectando a 123 abonados.

3. Miércoles 17 de junio

San José (Escazú, San Antonio): Las maniobras se realizarán de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el costado oeste de la iglesia católica de San Antonio de forma parcial. Los trabajos de postería afectarán a 34 clientes, mientras que la delegación de policía local y la Escuela Juan XXIII quedarán excluidas de la interrupción.

Las maniobras se realizarán de en el costado oeste de la iglesia católica de San Antonio de forma parcial. Los trabajos de postería afectarán a 34 clientes, mientras que la delegación de policía local y la Escuela Juan XXIII quedarán excluidas de la interrupción. San José (Curridabat, Sánchez): Se suspenderá el fluido eléctrico de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. desde la esquina suroeste del Condominio Hacienda Gregal hasta el Condominio El Hernán. Estarán incluidos puntos como el Condominio Torrealba y Al Este 137, con un impacto en 208 servicios. Sitios como AMPM y el Condominio Hacienda Sacramentos mantendrán el suministro normal.

4. Jueves 18 de junio

San José (Desamparados, Higuito): El horario de afectación será de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en Calle Valverde, específicamente 195 metros al sur de la Asada. Las obras de relocalización de postes involucran a 134 clientes, dejando fuera del corte comercial al Minisúper Estrella.

El horario de afectación será de en Calle Valverde, específicamente 195 metros al sur de la Asada. Las obras de relocalización de postes involucran a 134 clientes, dejando fuera del corte comercial al Minisúper Estrella. Cartago (La Unión, Dulce Nombre): La luz se irá de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. del antiguo bar La Carreta 500 metros al norte de manera parcial. El traslado de líneas secundarias afectará a 70 servicios. El supermercado Palí de la localidad no tendrá afectación.

Ante estas interrupciones programadas, se recomienda desconectar los electrodomésticos y dispositivos de alta sensibilidad tecnológica antes del inicio de las obras. Esto podría evitar daños colaterales por eventuales picos de voltaje cuando el flujo se restablezca.

Asimismo, si usted realiza teletrabajo o lidera un comercio en los cantones citados, planifique sus jornadas con antelación utilizando sistemas de respaldo o baterías portátiles.

Para verificar la afectación exacta en su hogar o negocio, puede ingresar directamente a la sección de suspensiones en el sitio web de la CNFL de forma digital. También puede realizar la consulta enviando su número de NISE a través del WhatsApp de la CNFL (8319-5273) para recibir asistencia.