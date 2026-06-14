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Cortes de luz: CNFL anuncia suspensiones programadas en San José, Alajuela y Cartago para la semana del 15 al 19 de junio

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Por Mathew Chaves

Si usted vive o trabaja en la Gran Área Metropolitana, preste mucha atención a sus planes para los próximos días. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó interrupciones en el suministro eléctrico que arrancarán este lunes y se extenderán durante la semana.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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