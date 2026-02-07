Cortes de luz: Consulte aquí la suspensiones programadas por CNFL y JASEC

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) han programado interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a cientos de clientes en diferentes zonas de Alajuela, Heredia, San José y Cartago.

Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución, y se llevarán a cabo desde el lunes 9 hasta el domingo 15 de febrero.

Ante la suspensión programada del servicio eléctrico, es fundamental que los usuarios tomen medidas preventivas para minimizar inconvenientes. Se recomienda cargar completamente dispositivos móviles y computadoras portátiles antes de la interrupción.

Además, y si utiliza equipos médicos que dependen de la electricidad, contacte a su proveedor de salud para establecer un plan de contingencia.

Ante los cortes de luz, se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución. (Cortesía)

Finalmente, mantenga desconectados los aparatos electrónicos sensibles (televisores, computadoras, electrodomésticos con microprocesadores) para protegerlos de posibles picos de voltaje al momento de restablecerse el servicio.

A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones:

CNFL

Lunes 9 de febrero

Cartago, La Unión, San Ramón (parcial)

Horario: De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sector afectado: San Ramón, urbanización la Cima, de la escuela 50 metros norte y 100 metros sur.

San Ramón, urbanización la Cima, de la escuela 50 metros norte y 100 metros sur. Clientes afectados: 19.

19. Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Martes 10 de febrero

Heredia, Santa Bárbara, Birri (Parcial)

Horario: De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

De 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Sector afectado: Birri, calle Cajón, propiamente en urbanización IMAS de Birri (total).

Birri, calle Cajón, propiamente en urbanización IMAS de Birri (total). Clientes afectados: 100.

100. Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

San José - San Pedro (parcial)

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De CEAP, 360 metros sur, sobre transversal 69B hasta la Escuela de Barrio Pinto, afectando las avenidas 12, 14, 14A y 16 y la calle 69A. De MOVAL Mueblería, 480 metros sur, sobre calle 71 hasta Minisúper Lucy, afectando la avenida 20 y la calle 73.

De CEAP, 360 metros sur, sobre transversal 69B hasta la Escuela de Barrio Pinto, afectando las avenidas 12, 14, 14A y 16 y la calle 69A. De MOVAL Mueblería, 480 metros sur, sobre calle 71 hasta Minisúper Lucy, afectando la avenida 20 y la calle 73. Clientes afectados: 589.

589. Motivo: Proyectos empresariales.

Cartago - La Unión, Dulce Nombre

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De la entrada principal a Urbanización Concepción, 100 metros al norte.

De la entrada principal a Urbanización Concepción, 100 metros al norte. De la entrada principal a Urbanización Concepción, 100 m sur.

Clientes afectados: 32.

32. Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

San José - Central, Mata Redonda (parcial)

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Desde Babylon Aparta-Hotel hasta OEA.

Desde Babylon Aparta-Hotel hasta OEA. Clientes afectados: 151.

151. Motivo: Instalación de postería.

Miércoles 11 de febrero

San José, Tibás, León XIII (Parcial)

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Del INA, 50 metros este, 200 metros norte, 150 metros al este. Del INA, 50 metros este, 200 metros norte, 1 km al oeste.

Del INA, 50 metros este, 200 metros norte, 150 metros al este. Del INA, 50 metros este, 200 metros norte, 1 km al oeste. Clientes afectados: 817.

817. Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

Jueves 12 de febrero

San José, Desamparados, San Antonio (Parcial)

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Desde la esquina de la Llantera de Luisón, en San Antonio de Desamparados, 1,9 km al este, en las inmediaciones del cruce de San Antonio y Tirrases, referencia el restaurante Villa Oriente. Zonas parciales a este recorrido.

Desde la esquina de la Llantera de Luisón, en San Antonio de Desamparados, 1,9 km al este, en las inmediaciones del cruce de San Antonio y Tirrases, referencia el restaurante Villa Oriente. Zonas parciales a este recorrido. Clientes afectados: 2.542.

2.542. Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Viernes 13 de febrero

San José, Montes de Oca, San Pedro (Parcial)

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

De 7:30 a.m. a 5 p.m. Sector afectado: De Mantia Estacionamiento, 420 metros sureste, sobre carretera Interamericana Sur hasta KFC Plaza del Sol y afectando la calle 71A.

De Mantia Estacionamiento, 420 metros sureste, sobre carretera Interamericana Sur hasta KFC Plaza del Sol y afectando la calle 71A. Clientes afectados: 135.

135. Motivo: Proyectos empresariales.

San José, Tibás, Cinco Esquinas (Parcial)

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: De la plaza de Copey, 200 metros al norte y 75 al este.

De la plaza de Copey, 200 metros al norte y 75 al este. Clientes afectados: 126.

126. Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Domingo 15 de febrero

San José, Escazú, San Rafael (Parcial)

Horario: De 8 a.m. a 4 p.m.

De 8 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Del antiguo Tonny Romás, al sureste hasta AMBACAR. De Ambacar, al oeste hasta Escazú 121. De AMBACAR, 300 metros al sur.

Del antiguo Tonny Romás, al sureste hasta AMBACAR. De Ambacar, al oeste hasta Escazú 121. De AMBACAR, 300 metros al sur. Clientes afectados: 781.

781. Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones.

JASEC

Martes 10 de febrero

Llano Grande

Horario: De 8:30 a.m. a 4 p.m.

De 8:30 a.m. a 4 p.m. Sector afectado: Llano Grande, del abastecedor La Rancherita, 600 metros norte.

Llano Grande, del abastecedor La Rancherita, 600 metros norte. Motivo: Mejora de la red.

Miércoles 11 de febrero

Coliblanco

Horario: De 9 a.m. a 3 p.m.

De 9 a.m. a 3 p.m. Sector afectado: Del costado sur de Coliblanco, hasta finca Dinamarca.

Del costado sur de Coliblanco, hasta finca Dinamarca. Motivo: Mejora de la red.

Jueves 12 de febrero

Taras