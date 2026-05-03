Negocios

Cortes de luz: Consulte las suspensiones programadas por CNFL y ESPH para la semana del 4 al 9 de mayo

CNFL y ESPH han programado cortes de energía entre el 4 y el 9 de mayo. Estos afectarán a cientos de hogares y negocios en Heredia, San José y Cartago

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Por Randall Corella Vargas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) han programado interrupciones en el servicio eléctrico, afectando a cientos de clientes en diferentes zonas de Heredia, San José y Cartago.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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