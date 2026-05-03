Cortes de luz: Consulte las suspensiones programadas por CNFL y ESPH para la semana del 4 al 9 de mayo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) han programado interrupciones en el servicio eléctrico, afectando a cientos de clientes en diferentes zonas de Heredia, San José y Cartago.

Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución, y se llevarán a cabo desde el lunes 4 hasta el sábado 9 de mayo.

Ante la suspensión programada del servicio eléctrico, es fundamental que los usuarios tomen medidas preventivas para minimizar inconvenientes. Se recomienda cargar completamente dispositivos móviles y computadoras portátiles antes de la interrupción. Si utiliza equipos médicos que dependen de la electricidad, contacte a su proveedor de salud para establecer un plan de contingencia.

Finalmente, mantenga desconectados los aparatos electrónicos sensibles (televisores, computadoras, electrodomésticos con microprocesadores) para protegerlos de posibles picos de voltaje al momento de restablecerse el servicio.

A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones:

CNFL

Martes 5 de mayo Copiado!

San José, Santa Ana, Brasil (parcial)

Horario: De 8 a. m. a 4 p. m.

De 8 a. m. a 4 p. m. Sector afectado: Calle entrada Planta Brasil.

Calle entrada Planta Brasil. Clientes afectados: 20

20 Motivo: Construcción de obras eléctricas.

Cartago, La Unión, San Rafael (parcial)

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

8 a. m. a 4 p. m. Sector afectado: De la Iglesia de San Rafael al norte hasta el tajo. De la antigua subestación de Dulce nombre hasta el cruce de calle Yerbabuena.

De la Iglesia de San Rafael al norte hasta el tajo. De la antigua subestación de Dulce nombre hasta el cruce de calle Yerbabuena. Clientes afectados: 744

744 Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

San José, Central, Zapote (parcial)

Horario: 8 a. m. a 11 a. m.

8 a. m. a 11 a. m. Sector afectado: Costado noreste de la Academia de Policía (Parcial).

Costado noreste de la Academia de Policía (Parcial). Clientes afectados: 17

17 Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

Heredia, Belén, La Ribera (parcial)

Horario: 8:30 a. m. a 4 p. m.

8:30 a. m. a 4 p. m. Sector afectado: Del súper El Progreso al norte (calle Horacio Murillo Montes de Oca, Parcial).

Del súper El Progreso al norte (calle Horacio Murillo Montes de Oca, Parcial). Clientes afectados: 307

307 Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Miércoles 6 de mayo

San José, Goicoechea, San Francisco (parcial)

Horario: 8 a. m. a 3:30 p. m.

8 a. m. a 3:30 p. m. Sector afectado: En frente de la Gran Terminal del Caribe.

En frente de la Gran Terminal del Caribe. Clientes afectados: 9

9 Motivo: Obras por contrato de redes eléctricas.

San José, Central, Plaza Víquez (parcial)

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

8 a. m. a 4 p. m. Sector afectado: Calle 17, avenida 22, 24.

Calle 17, avenida 22, 24. Clientes afectados: 132

132 Motivo: Construcción de obras eléctricas.

Jueves 7 de mayo

San José, Goicoechea, Guadalupe (parcial)

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

8 a. m. a 4 p. m. Sector afectado: Planta Potabilizadora A y A Guadalupe.

Planta Potabilizadora A y A Guadalupe. Clientes afectados: 5

5 Motivo: Construcción de obras eléctricas.

Cartago, La Unión, Río Azul - San José, Desamparados, San Antonio (parcial)

Horario: 8 a. m. a 4 p. m.

8 a. m. a 4 p. m. Sector afectado: Desde el Estadio de San Antonio de Desamparados.

Desde el Estadio de San Antonio de Desamparados. Clientes afectados: 2.875

2.875 Motivo: Mantenimiento de obras.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.

ESPH suspenderá el servicio eléctrico en varias zonas de Heredia. (Gemini/Gemini)

ESPH

Martes 5 de mayo Copiado!

Heredia, Heredia

Horario: 7 a. m. a 11 a. m.

7 a. m. a 11 a. m. Sector afectado: De la Iglesia Corazón de Jesús, 200 metros hacia el oeste y 50 metros hacia el norte.

De la Iglesia Corazón de Jesús, 200 metros hacia el oeste y 50 metros hacia el norte. Clientes afectados: 41

41 Motivo: Instalación de transformador.

Jueves 7 de mayo Copiado!

Heredia, San Isidro, Concepción

Horario: 7:30 a.m. a 2 p.m.

7:30 a.m. a 2 p.m. Sector afectado: Calle Leones.

Calle Leones. Clientes afectados: 21

21 Motivo: Mantenimiento preventivo.

Heredia, San Rafael, Los Ángeles