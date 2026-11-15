Cortes de luz: Consulte las suspensiones programadas por la CNFL

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas varias interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a cientos de clientes en diferentes zonas de Cartago, Heredia y San José.
Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento de obras y mejora en la red de distribución, y se llevarán a cabo desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de noviembre del 2026.
Con el fin de evitar contratiempos frente a los cortes de luz programados, es esencial que la población adopte prevenciones. Una de las principales recomendaciones consiste en recargar al máximo las baterías de computadoras portátiles y teléfonos móviles previo a la desconexión.
Es importante que las personas que requieran dispositivos médicos alimentados por corriente eléctrica se comuniquen con su centro de salud para definir un plan alternativo de emergencia.
Por otra parte, se aconseja mantener desenchufados los electrodomésticos con microprocesadores, televisores, computadoras y otros equipos sensibles. Esta acción preventiva evitará daños severos a causa de eventuales sobretensiones que puedan ocurrir cuando regrese el suministro eléctrico.
A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones programadas:
Lunes 16 de noviembre
Cartago, La Unión, Concepción (parcial)
- Horario: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sector afectado: Calle Naranjo, de la entrada al este hasta el condominio Kota.
- Clientes afectados: 345
- Motivo: Mantenimiento preventivo.
Martes 17 de noviembre
Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sector afectado: Calle Amapola.
- Clientes afectados: 416
- Motivo: Adecuación de infraestructura eléctrica.
San José, Central, Carmen (parcial)
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sector afectado: Calle 3 a calle 9, avenida 3 a avenida 11.
- Clientes afectados: 218
- Motivo: Mantenimiento de red de media tensión secundaria.
Jueves 19 de noviembre
San José, Central, Pavas
- Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
- Sector afectado: De la esquina sureste de Plaza Pavas, 200 metros al este.
- Clientes afectados: 161
- Motivo: Extensión de líneas secundarias.
San José, Vásquez de Coronado, San Rafael (parcial)
- Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sector afectado: Finca Abigail.
- Clientes afectados: 16
- Motivo: Relocalización de postería.
Domingo 22 de noviembre
San José, Goicoechea, Calle Blancos (parcial)
- Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Sector afectado: Frente a Escuela Doctor Ferraz.
- Clientes afectados: 1.354
- Motivo: Relocalización de postería.
La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.