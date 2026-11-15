Cortes de luz: Consulte las suspensiones programadas por la CNFL

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas varias interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a cientos de clientes en diferentes zonas de Cartago, Heredia y San José.

Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento de obras y mejora en la red de distribución, y se llevarán a cabo desde el lunes 16 hasta el domingo 22 de noviembre del 2026.

Con el fin de evitar contratiempos frente a los cortes de luz programados, es esencial que la población adopte prevenciones. Una de las principales recomendaciones consiste en recargar al máximo las baterías de computadoras portátiles y teléfonos móviles previo a la desconexión.

Es importante que las personas que requieran dispositivos médicos alimentados por corriente eléctrica se comuniquen con su centro de salud para definir un plan alternativo de emergencia.

Por otra parte, se aconseja mantener desenchufados los electrodomésticos con microprocesadores, televisores, computadoras y otros equipos sensibles. Esta acción preventiva evitará daños severos a causa de eventuales sobretensiones que puedan ocurrir cuando regrese el suministro eléctrico.

CNFL suspenderá el servicio eléctrico sectores de tres provincias esta semana. (Canva /Canva)

A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones programadas:

Lunes 16 de noviembre

Cartago, La Unión, Concepción (parcial)

Horario: De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Sector afectado: Calle Naranjo, de la entrada al este hasta el condominio Kota.

Calle Naranjo, de la entrada al este hasta el condominio Kota. Clientes afectados: 345

345 Motivo: Mantenimiento preventivo.

Martes 17 de noviembre

Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Sector afectado: Calle Amapola.

Calle Amapola. Clientes afectados: 416

416 Motivo: Adecuación de infraestructura eléctrica.

San José, Central, Carmen (parcial)

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Sector afectado: Calle 3 a calle 9, avenida 3 a avenida 11.

Calle 3 a calle 9, avenida 3 a avenida 11. Clientes afectados: 218

218 Motivo: Mantenimiento de red de media tensión secundaria.

Jueves 19 de noviembre

San José, Central, Pavas

Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. Sector afectado: De la esquina sureste de Plaza Pavas, 200 metros al este.

De la esquina sureste de Plaza Pavas, 200 metros al este. Clientes afectados: 161

161 Motivo: Extensión de líneas secundarias.

San José, Vásquez de Coronado, San Rafael (parcial)

Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

8:00 a. m. a 2:00 p. m. Sector afectado: Finca Abigail.

Finca Abigail. Clientes afectados: 16

16 Motivo: Relocalización de postería.

Domingo 22 de noviembre

San José, Goicoechea, Calle Blancos (parcial)

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Sector afectado: Frente a Escuela Doctor Ferraz.

Frente a Escuela Doctor Ferraz. Clientes afectados: 1.354

1.354 Motivo: Relocalización de postería.

La CNFL recuerda que los usuarios del servicio eléctrico ubicados en zonas cercanas a los sectores directamente afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles como medida de precaución.