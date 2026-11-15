Negocios

Cortes de luz: Consulte las suspensiones programadas por la CNFL

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz programó una serie de cortes de energía entre el 16 y el 22 de noviembre. Estos afectarán a cientos de hogares y negocios en Cartago, Heredia y San José

Por Randall Corella Vargas

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) tiene programadas varias interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a cientos de clientes en diferentes zonas de Cartago, Heredia y San José.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.