Cortes de luz del ICE traen semana de apagones masivos a 9.300 abonados: UCR, ULatina y Ciudad Hacienda Los Reyes entre los afectados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha anunciado una de las semanas de suspensiones eléctricas más extensas del año, con trabajos programados que afectarán a más de 9.300 abonados en la Gran Área Metropolitana.

Las interrupciones, que se llevarán a cabo desde el martes 16 hasta el sábado 20 de setiembre, impactarán de lleno a importantes centros universitarios, grandes desarrollos residenciales y miles de hogares y comercios.

Los cortes de mayor envergadura incluyen una masiva interrupción que afectará a más de 3.700 servicios en Alajuelita el jueves; otro que impactará a más de 1.500 en La Guácima, incluyendo la totalidad de Ciudad Hacienda los Reyes el miércoles; y múltiples apagones en San Pedro que paralizarán la vida comercial y académica en la Calle de la Amargura y amplios sectores de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Latina.

Los trabajos de mantenimiento, instalación y traslado de líneas son indispensables para mejorar la red eléctrica. Se insta a toda la población y empresas de las zonas detalladas a tomar las previsiones del caso.

Detalle de las suspensiones por día

Martes 16 de Setiembre Copiado!

San José (Cantón), Escazú (Distrito), San Rafael (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Traslado de líneas.

Sector Afectado: En las cercanías de la agencia del Banco Nacional en San Rafael, afectando Calle Socola, Calle Los Mora y varios condominios como Mezzaluna, Baraka y Villas de Escazú.

Servicios Afectados: 254.

254. San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 2:00 PM.

Motivo: Instalación de Conductor.

Sector Afectado: Al norte del Restaurante Caprichos, sobre Calle 53, impactando oficinas de la UCR como la Fundación UCR, la Oficina Jurídica y el Centro de Asesoría Estudiantil.

Clientes Afectados: 46.

46. Heredia (Provincia), Santa Bárbara (Cantón), Purabá (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 4:30 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Desde el Bar Los Pitufos hasta calle El Cerro en Guachipelines.

Servicios Afectados: 44.

Miércoles 17 de Setiembre Copiado!

Alajuela (Provincia), Central (Cantón), Guácima (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Instalación de postes.

Sector Afectado: Un corte masivo desde Auto Mercado hacia el sur hasta el Liceo la Guácima. Incluye la totalidad de Ciudad Hacienda los Reyes , GSD International School, Plaza Guácima y un tanque del AyA.

Servicios Afectados: 1.532.

1.532. San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Instalación de Conductor.

Sector Afectado: Una extensa área en Lourdes y Vargas Araya que incluye el Colegio Calasanz , edificios B y C y Campus Creativo de la Universidad Latina , LANAMME, EBAIS de la zona y la Dirección de Salud de la CCSS.

Clientes Afectados: 1.150.

1.150. San José (Cantón), Goicoechea (Distrito), Guadalupe (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Instalación de Poste.

Sector Afectado: Desde el Colegio Madre del Divino Pastor, 700 metros al oeste, abarcando el Centro Comercial Distrito UNO y el Condominio Las Margaritas.

Servicios Afectados: 587.

587. Heredia (Provincia), Santa Bárbara (Cantón), Jesús (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Traslado de línea primaria.

Sector Afectado: Alrededores del Hotel Rosa Blanca.

Servicios Afectados: 46.

46. San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Cipreses (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:30 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: Alrededores del abastecedor El Centro.

Servicios Afectados: 45.

Jueves 18 de Setiembre Copiado!

San José (Cantón), Alajuelita (Distrito), San Felipe (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: La interrupción de mayor escala de la semana. Desde las cercanías del nuevo Centro Comercial el Encuentro, 1.2 km al este. Afecta el Ebais de Tejarcillos , el Centro Educativo Tejarcillos y una vasta zona comercial y residencial.

Servicios Afectados: 3.753.

3.753. San José (Cantón), Curridabat (Distrito) (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Extensión de líneas.

Sector Afectado: Al norte del comercio Desarrollos Costarricenses, sobre Calle 93, hasta la Municipalidad de Curridabat.

Clientes Afectados: 106.

106. San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), Mercedes (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.

Motivo: Cambio de conductor.

Sector Afectado: Alrededores de la Farmacia Paulina, en Calle Guaymi.

Clientes Afectados: 86.

Viernes 19 de Setiembre Copiado!

San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):

Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.

Motivo: Instalación de Conductor.

Sector Afectado: Un amplio y denso sector comercial y académico. Abarca desde el Outlet Mall sobre Ruta 2, gran parte de la Calle de la Amargura , el Liceo Vargas Calvo, y oficinas de la UCR . También incluye bancos (Popular, BCR, BAC, Davivienda) y el Mas x Menos de San Pedro.

Clientes Afectados: 1.308.

1.308. San José (Cantón), Desamparados (Distrito), San Miguel (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.

Motivo: Relocalización de postería.

Sector Afectado: Encinales, 400 metros al sur de la Pulpería San Gerardo.

Clientes Afectados: 182.

Sábado 20 de Setiembre Copiado!

San José (Cantón), Santa Ana (Distrito), Salitral (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 12:00 PM (Mediodía).

Motivo: Cambio de transformadores.

Sector Afectado: 100 metros al sur de la Iglesia de Salitral.

Clientes Afectados: 102.

102. San José (Cantón), Curridabat (Distrito) (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 5:00 PM.

Motivo: Extensión de Secundario.

Sector Afectado: Alrededores de la Municipalidad de Curridabat, hacia el oeste hasta Fut 5 SAP.

Clientes Afectados: 91.

91. San José (Cantón), Uruca (Distrito), La Carpio (Parcial):

Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.

Motivo: Mantenimiento Preventivo.

Sector Afectado: 1.4 km al este de la subestación La Caja.

Servicios Afectados: 1.

La CNFL recuerda que las zonas cercanas a los sectores afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles durante los horarios indicados.