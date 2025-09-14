Cortes de luz del ICE traen semana de apagones masivos a 9.300 abonados: UCR, ULatina y Ciudad Hacienda Los Reyes entre los afectados

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha anunciado una de las semanas de suspensiones eléctricas más extensas del año, con trabajos programados que afectarán a más de 9.300 abonados en la Gran Área Metropolitana.
Las interrupciones, que se llevarán a cabo desde el martes 16 hasta el sábado 20 de setiembre, impactarán de lleno a importantes centros universitarios, grandes desarrollos residenciales y miles de hogares y comercios.
Los cortes de mayor envergadura incluyen una masiva interrupción que afectará a más de 3.700 servicios en Alajuelita el jueves; otro que impactará a más de 1.500 en La Guácima, incluyendo la totalidad de Ciudad Hacienda los Reyes el miércoles; y múltiples apagones en San Pedro que paralizarán la vida comercial y académica en la Calle de la Amargura y amplios sectores de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Latina.
Los trabajos de mantenimiento, instalación y traslado de líneas son indispensables para mejorar la red eléctrica. Se insta a toda la población y empresas de las zonas detalladas a tomar las previsiones del caso.
Detalle de las suspensiones por día
Martes 16 de Setiembre
- San José (Cantón), Escazú (Distrito), San Rafael (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Traslado de líneas.
- Sector Afectado: En las cercanías de la agencia del Banco Nacional en San Rafael, afectando Calle Socola, Calle Los Mora y varios condominios como Mezzaluna, Baraka y Villas de Escazú.
- Servicios Afectados: 254.
- San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 2:00 PM.
- Motivo: Instalación de Conductor.
- Sector Afectado: Al norte del Restaurante Caprichos, sobre Calle 53, impactando oficinas de la UCR como la Fundación UCR, la Oficina Jurídica y el Centro de Asesoría Estudiantil.
- Clientes Afectados: 46.
- Heredia (Provincia), Santa Bárbara (Cantón), Purabá (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 4:30 PM.
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: Desde el Bar Los Pitufos hasta calle El Cerro en Guachipelines.
- Servicios Afectados: 44.
Miércoles 17 de Setiembre
- Alajuela (Provincia), Central (Cantón), Guácima (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Instalación de postes.
- Sector Afectado: Un corte masivo desde Auto Mercado hacia el sur hasta el Liceo la Guácima. Incluye la totalidad de Ciudad Hacienda los Reyes, GSD International School, Plaza Guácima y un tanque del AyA.
- Servicios Afectados: 1.532.
- San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Instalación de Conductor.
- Sector Afectado: Una extensa área en Lourdes y Vargas Araya que incluye el Colegio Calasanz, edificios B y C y Campus Creativo de la Universidad Latina, LANAMME, EBAIS de la zona y la Dirección de Salud de la CCSS.
- Clientes Afectados: 1.150.
- San José (Cantón), Goicoechea (Distrito), Guadalupe (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Instalación de Poste.
- Sector Afectado: Desde el Colegio Madre del Divino Pastor, 700 metros al oeste, abarcando el Centro Comercial Distrito UNO y el Condominio Las Margaritas.
- Servicios Afectados: 587.
- Heredia (Provincia), Santa Bárbara (Cantón), Jesús (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Traslado de línea primaria.
- Sector Afectado: Alrededores del Hotel Rosa Blanca.
- Servicios Afectados: 46.
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito), Cipreses (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:30 PM.
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: Alrededores del abastecedor El Centro.
- Servicios Afectados: 45.
Jueves 18 de Setiembre
- San José (Cantón), Alajuelita (Distrito), San Felipe (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: La interrupción de mayor escala de la semana. Desde las cercanías del nuevo Centro Comercial el Encuentro, 1.2 km al este. Afecta el Ebais de Tejarcillos, el Centro Educativo Tejarcillos y una vasta zona comercial y residencial.
- Servicios Afectados: 3.753.
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito) (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Extensión de líneas.
- Sector Afectado: Al norte del comercio Desarrollos Costarricenses, sobre Calle 93, hasta la Municipalidad de Curridabat.
- Clientes Afectados: 106.
- San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), Mercedes (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.
- Motivo: Cambio de conductor.
- Sector Afectado: Alrededores de la Farmacia Paulina, en Calle Guaymi.
- Clientes Afectados: 86.
Viernes 19 de Setiembre
- San José (Cantón), Montes de Oca (Distrito), San Pedro (Parcial):
- Horario: De 7:30 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Instalación de Conductor.
- Sector Afectado: Un amplio y denso sector comercial y académico. Abarca desde el Outlet Mall sobre Ruta 2, gran parte de la Calle de la Amargura, el Liceo Vargas Calvo, y oficinas de la UCR. También incluye bancos (Popular, BCR, BAC, Davivienda) y el Mas x Menos de San Pedro.
- Clientes Afectados: 1.308.
- San José (Cantón), Desamparados (Distrito), San Miguel (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 3:00 PM.
- Motivo: Relocalización de postería.
- Sector Afectado: Encinales, 400 metros al sur de la Pulpería San Gerardo.
- Clientes Afectados: 182.
Sábado 20 de Setiembre
- San José (Cantón), Santa Ana (Distrito), Salitral (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 12:00 PM (Mediodía).
- Motivo: Cambio de transformadores.
- Sector Afectado: 100 metros al sur de la Iglesia de Salitral.
- Clientes Afectados: 102.
- San José (Cantón), Curridabat (Distrito) (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 5:00 PM.
- Motivo: Extensión de Secundario.
- Sector Afectado: Alrededores de la Municipalidad de Curridabat, hacia el oeste hasta Fut 5 SAP.
- Clientes Afectados: 91.
- San José (Cantón), Uruca (Distrito), La Carpio (Parcial):
- Horario: De 8:00 AM a 4:00 PM.
- Motivo: Mantenimiento Preventivo.
- Sector Afectado: 1.4 km al este de la subestación La Caja.
- Servicios Afectados: 1.
La CNFL recuerda que las zonas cercanas a los sectores afectados podrían experimentar ligeras perturbaciones. Se recomienda desconectar los equipos eléctricos sensibles durante los horarios indicados.