Cortes de luz en Alajuela, Heredia y San José afectarán a más de 1000 usuarios: vea si su sector está incluido

Más de 1000 usuarios resultarán afectados por las suspensiones del servicio eléctrico programadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en varios sectores de Alajuela, Heredia y San José, entre el 28 de julio y el 1° de agosto.

Estas suspensiones se deben a trabajos que realizará la entidad —como instalación de postes, traslado de líneas y mantenimiento preventivo de obras eléctricas—, lo cual dejará sin luz por algunas horas a empresas, instituciones públicas, casas de habitación y comercios de toda índole.

Entre los sectores capitalinos afectados se encuentran Curridabat, Santa Ana, La Uruca, Desamparados y San Pedro de Montes de Oca.

En Alajuela se incluyen San Rafael y La Guácima y en Heredia solamente el cantón de Barva.

En algunas zonas, la suspensión se extenderá desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En algunos casos, la suspensión se extenderá desde las 7:30 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, pero el horario será más reducido en ciertas áreas.

A continuación se detalla la lista de las zonas que sufrirán cortes, los horarios y los sitios de referencia incluidos, según la lista publicada por la CNFL.

Tome en cuenta que los usuarios ubicados en las zonas cercanas a estos sectores también podrían experimentar ligeras perturbaciones o cortes momentáneos de energía.

LUNES 28 DE JULIO

Alajuela, San Rafael

Horario: 7:30 a.m. - 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Sector que comprende: Desde Empaques Belén hasta la empresa Precovem S.A.

Cantidad de clientes afectados: 73

Sitios de referencia incluidos: Empaques Belén, Condominio Vistas del Lago, Precovem. S.A. y casas de habitación

Heredia, San Pedro de Barva

Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas

Sector que comprende: De la Iglesia 800 metros al oeste.

Cantidad de clientes afectados: 46

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación.

MARTES 29 DE JULIO

San José, La Uruca

Horario: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas

Sector que comprende: 150 metros oeste del parque de Diversiones y al sur hasta el aeropuerto Tobías Bolaños.

Cantidad de clientes afectados: 91

Sitios de referencia incluidos: Instituto Nacional de Aprendizaje (almacén central y Unidad Regional Oriental), Parque de Diversiones, Comisión Nacional de Emergencias, Aeropuerto Tobías Bolaños.

San José, Curridabat

Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Motivo: Extensión de líneas

Sectores que comprende: Del costado norte del Estadio Lito Monge 100 metros hacia el oeste, sobre Avenida 42, hasta la cancha de la Urbanización París.

Cantidad de clientes afectados: 91

Sitios de referencia incluidos: Pulpería Marquito, Bazar Maryluz, Claro CR Telecomunicaciones S.A., casas de habitación.

San José, Santa Ana

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Construcción de obras eléctricas

Sector que comprende: De la Pops Santa Ana 100 metros al sur.

Cantidad de clientes afectados: 174

Sitios de referencia incluidos: Soda Daniel e Chichis, Villa Mont, Restaurante la Isla de Guilligan, veterinaria DOGKAT, Casa Del Sol, casas de habitación.

MIÉRCOLES 30 DE JULIO

San José, Curridabat

Horario: 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Proyectos empresariales (extensión de líneas)

Sector que comprende: De costado norte del Convento Hijas de María Auxiliadora hacia el oeste, sobre Avenida 42, hasta Taquería Hellen.

Cantidad de clientes afectados: 146

Sitios de referencia incluidos: Edificio Juan Márquez, panadería Nuestro Pan, panadería San Gerardo, Ludovico, American Tunnig, Licores Pachico, bar Los Parales, Maderas El Ciprés, bar El Sesteo, McAin, Centellitas de Ensueño S.A., Integral Sistemas, Apartamentos Tiribi, Facafa S.A., Compañía May S.A, Ralema S.A., Inversiones Nael S.A., Maderas y Ferretería Buen Precio Cbpsa, Claro CR Telecomunicaciones S.A., Constructora Contek S.A., casas de habitación.

Alajuela (Guácima)

Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Motivo: Construcción de obras eléctricas

Sector que comprende: 150 Este de la entrada del Condominio Hacienda Espavel.

Cantidad de clientes afectados: 59

Sitios de referencia incluidos: Tienda De Mascotas, pulpería Las Promesas, casas de habitación.

JUEVES 31 DE JULIO

San José, Montes de Oca, San Pedro

Horario: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Sector que comprende: Vargas Araya, del Perimercado 100 al este y hasta 200 metros al norte.

Cantidad de servicios afectados: 138

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación.

San José, San Pedro

Horario: 7:30 a.m. - 5:00 p.m.

Motivo: Instalación de conductor

Sector que comprende: Del Servicentro El Higuerón 450 metros hacia el este sobre ruta nacional N°2 hasta el Comercio Autostar, Curridabat.

Cantidad de servicios afectados: 196

Sitios de referencia incluidos: Autostar, Centro Comercial del Prado, Antena ICE (med1 503 254), Artesanías del Este, Maderas del Reventazón, Total Parts, Plaza La Lomita, Universal de Alimentos, Little Caesars Pizza, Villa Blanca, Musi, Clínica Dental Dr. Jorge Sáenz Beirute, Hiper Mascotas, Mugui/Nordico, Tienda Wet, Moscone Brothers, Coco y Menta, Magnolia Novias-Fiesta, Grand Motors, Taller J. Feyth, Veterinaria Muñoz y Nanne, Tienda Nueces, Electro San Pedro, Iglesia Cristiana El Olivo, Family Pizza, Ideas MCW, Clínica Victoria, Panadería Santa Clara, Monkey Scrubs, Estacionamiento Mantía, Vape and Smoke Shop, Tienda KAIRI, Mui Mui, Vidrios y Barandas VB, Soda La Placita, Muebles Wilday, Proyección Dual S.A., Comercial Éxito Once, Comercial Éxito Cinc, Inversiones Ramuja Sociedad Anónima, Condominio Residencial Vertical San Pedro Slats, Disauto Comercial S.A, Urbanizadora Las Azaleas S.A, Ind. Panorama S.A, Comercial Éxito Cuat, Estado-Ministerio de Obras, Association San Pedro Christian Fellowship, Municipalidad de Montes de Oca, Imc Interamericana Medios de Comunicación S.A., Vallas y Gigantografías de Costa Rica S.A., Beauty Concept, Gasolinera El Higuerón, Edificio Don Francisco, Tienda Tips, Condominio San Pedro Flats, San Pedro Christian Fellowship, Laboratorios FIDE, Gasolinera El Higuerón (medidor 808493), Plaza Yazrah, Torre Condal, Desarrollos Ventotene S.R.L., Fide S.A, Cesar Pizza S.R.L., Quiznos Subs S.A., Mapfre Seguros Costa Rica Sociedad Anónima, Servicentro El Higuerón S.A., Grupo Altior S.A., Supermercado Muñoz Y Nanne S.A., Instituto Costarricense de Electricidad, Inversiones Real Zafiro S.A., Distribuidora Universal de Alimentos S.A., Dimed Ltda., Centro Comercial Girasol S.A., Centro Comercial del Prado S.A., P.V. Tres del Oeste S.A., Claro CR Telecomunicaciones S.A., Comercial Éxito Uno, Gengibral F.A.W. Sociedad Anónima, Color Visión S.A., Yazco Sociedad Anónima, Comercial Éxito Siet, The Atlantic Group S.A., Ferretería Muñoz Y Nanne Sociedad Anónima, Comercial Éxito Nuev, Muebles de Oficina Mugui Sociedad Anónima, Comercial Éxito Ocho, Arsen Store Costa Rica Sociedad Anónima, Millicom Cable de Costa Rica S.A., 3-102-682838 Srl, Comercial Éxito Dos, Comercial Éxito Doce, Comercial Éxito Tres, Puerto Bakit Sociedad Anónima, Constructora Melpa del Este S.A, Metales y Plásticos S A, y casas de habitación.

VIERNES 1 ° DE AGOSTO

San José, Desamparados

Horario: 8:00 a.m. - 3:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de obras eléctricas.

Sector que comprende: Del centro penitenciario El Buen Pastor 200 sur y 100 oeste, en calle Santa Rita.

Cantidad de servicios afectados: 30

Sitios de referencia incluidos: Casas de habitación.

Para consultar si su servicio será afectado por una suspensión del servicio eléctrico, usted puede ingresar al sitio web de la CNFL y hacer la búsqueda directamente con su número NISE.