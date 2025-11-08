Cortes de luz: Estas son las suspensiones de electricidad programadas por la CNFL para esta semana

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ha programado cortes de electricidad que impactarán significativamente a diversas áreas dentro de las provincias que cubre su servicio.

A continuación le detallamos los que están previstos para la semana próxima

Lunes 10 de noviembre

Tirrases de Curridabat

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

Sector afectado: De la Marisquería Tarzán 450 metros Este sobre Calle Las Mercedes, incluyendo las Calles 87A y 89 y la avenida 56.

Clientes afectados: 196.

San Francisco de Dos Ríos

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

Sector afectado: Del Restaurante Jade 300 metros al este y calle 23.

Clientes afectados: 81.

Martes 11 de noviembre

Curridabat

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

Sector afectado: Del Café Rey 300 metros Noreste sobre avenida 52, incluyendo parcialmente la Alameda Chapultepec.

Clientes afectados: 52.

Dulce Nombre - Cartago

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Del Supermercado Palí de Dulce Nombre 1.5 km al norte.

Clientes afectados: 2.200.

La Uruca

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Calle paralela ruta 1, Autos Suzuki a Rositer Carballo, Lavandería Hospital México a CGM materiales.

Clientes afectados: 1.378.

Guácima de Alajuela

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: De la Escuela Once de Abril, 1 Km al sur

Clientes afectados: 177.

12 de noviembre

Curridabat

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

Sector afectado: Del Central Market Curridabat 550 metros Sureste sobre transversal 95 hasta el Banco Popular, incluyendo la Avenida 40 y la Calle 97.

Clientes afectados: 162.

Santa Bárbara - Heredia

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Frente a la planta Birrí Pipasa.

Clientes afectados: 93.

San Rafael de Escazú

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Desde la subestación del ICE, en el Alto de las Palomas, 2.8 km al este hasta la subestación de Bombeo del AYA, en el cruce del Country Club.

Clientes afectados: 1.262.

La Guácima de Alajuela

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Del La Pista de Motocross 900 mts al este

Clientes afectados: 20.

13 de noviembre

San Pedro de Montes de Oca

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

Sector afectado: De la Dirección Calificación de la Invalidez 500 metros Este sobre Avenida 14 y la transversal 67 hasta Analítica Investigación de Mercados, incluyendo parcialmente la diagonal 18 y la Calle 65 y de la Casita de la Sopa San Pedro 200 metros Sur sobre la Calle 61 hasta Apartamentos Farallón, incluyendo la Avenida 12.

Clientes afectados: 149.

San Rafael de Escazú

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Del Polideportivo hasta el Centro Comercial Distrito Cuatro.

Clientes afectados: 497.

Sabanilla - Montes de Oca

Horario: De 8:00 a.m. a 4 p.m.

Sector afectado: Sabanilla, del restaurante Parrillada en la Choza 400 este hasta residencial Prado del Este.

Clientes afectados: 329.

Pavas

Horario: De 8:00 a.m. a 3 p.m.

Sector afectado: 50m oeste y 75m norte del Restaurante Metrópoli 2.

Clientes afectados: 59.

14 de noviembre

Curridabat

Horario: De 7:30 a.m. a 2 p.m.

Sector afectado: Bar Punta de Lanza 200 metros Sur sobre calle 103 y alrededores.

Clientes afectados: 30.

Higuito de Desamparados

Horario: De 8:00 a.m. a 3 p.m.

Sector afectado:300 metros sur de la terminal de buses de Santa Barbara de Higuito, San Miguel de Desamparados.

Clientes afectados: 44.

Cristo Rey - San José

Horario: De 8:00 a.m. a 2 p.m.

Sector afectado: Costado este del Liceo del Sur, en calle 16 avenidas 22 y 24.

Clientes afectados: 31.

15 de noviembre

San Pedro - Montes de Oca

Horario: De 7:30 a.m. a 5 p.m.

Sector afectado: De Billares Roof 100 metros Sur sobre Calle 81 hasta Condominio Solaris, incluyendo la Avenida 5 y de Campus Residencias frente a Minisúper Al Chile, incluyendo parcialmente la Calle 79.

Clientes afectados: 249

