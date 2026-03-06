Datacenter IFX Codisa adquiere a Reico para fortalecer su operación en Costa Rica y la región centroamericana

La firma de centro de datos o datacenters IFX Codisa adquirió a Redes Integradas Corporativas (Reico) en una operación que concluyó el pasado viernes 27 de febrero.

Reico se especializa en soluciones de conectividad, incluyendo servicios de wifi (WaaS) y tiene negocios en varios países de la región.

La compra, cuyo monto es privado y no se dio a conocer, ocurre en momentos donde la digitalización de operaciones y la demanda de servicios de centro de datos y conectividad para soluciones de inteligencia artificial empujan a la industria y al mercado local y regional.

“Esta adquisición es un paso estratégico más en nuestro plan de crecimiento regional”, dijo Diego Cardoza, gerente general de IFX Costa Rica. “La incorporación de Reico fortalece nuestra propuesta de valor en el mercado costarricense y el posicionamiento de IFX en Centroamérica, potenciando nuestras capacidades como integrador y proveedor regional de servicios gestionados”.

Este movimiento se une a las anteriores adquisiciones de IFX Networks, una firma con 25 años de operación y presencia en 18 mercados de la región latinoamericana.

IFX surgió en Colombia, cuenta con 27 datacenters y 150.000 kilómetros de fibra óptica en América Latina. Ingresó a Costa Rica en 2024 con la compra de Codisa.

Buena parte de este impulso proviene de la inversión de un fondo inglés en 2016, información que no es pública.

"La clave para las empresas hoy es la continuidad de los servicios", insitió Diego Cardoza, gerente de IFX Codisa en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ampliación

La compra de Reico fue realizada por IFX como parte de su estrategia de expansión regional y contempla una cartera de clientes locales e internacionales.

Reico es una firma local que durante más de 23 años ofreció servicios como un integrador tecnológico, enfocado en brindar soluciones completas e innovadoras en tecnologías de información y comunicaciones.

La oferta de IFX Codisa ahora abarca 24 soluciones, que incluyen los seis servicios que incorpora de Reico, los servicios de infraestructura en la nube pública y privada, el Centro de Atención Regional y un Security Operations Center (SOC). Se enfoca en el segmento corporativo y en sus servicios críticos.

A nivel local, IFX también adquirió a ADN, otra compañía de datacenter; a Luminent, una compañía de conectividad; y a Gold Data, dedicada a infraestructura de telecomunicaciones en conectividad e Internet. Estas tres transacciones se concretaron en 2025.

"Ya brindamos soluciones para implementaciones en IA", dijo Cardoza. (MARVIN_CARAVACA/IFX)

Cardoza explicó que la expansión de IFX Networks sigue dos estrategias: crecimiento orgánico, como en El Salvador donde se instaló desde cero, e inorgánica, como en Costa Rica con la adquisición de esas compañías.

Asimismo, en Guatemala está inaugurando un centro de datos diseñado por el equipo especializado ubicado en Costa Rica.

Con Reico, IFX llegó a casi 4.000 clientes corporativos y más de 1.000 colaboradores en América Latina.

En Costa Rica sumó un total de 120 personas, pero con perspectivas de crecimiento en áreas de comercialización, proyectos y legal, entre otras. La firma cuenta con vacantes abiertas de forma constante.

Durante las próximas semanas se iniciará el proceso de integración operativa, garantizando continuidad y la calidad en el servicio para clientes y aliados estratégicos.

“Con este movimiento, IFX reafirma su compromiso de consolidarse como el Managed Service Provider más robusto y confiable de Latinoamérica, ofreciendo soluciones tecnológicas integrales para empresas con operaciones críticas”, señaló la firma en su comunicado de prensa.

Todas las adquisiciones locales permiten a IFX postularse para capitalizar el crecimiento de la demanda.

“En 2024 IFX ingresó a Costa Rica, en 2025 consolidamos la operación y en 2026 vamos a la fase de crecimiento”, dijo Cardoza.

No es el único país donde IFX mantiene una intensa actividad de expansión.

En Colombia anunció una inversión de $14 millones enfocados en servicios de conectividad y centros de datos en Medellín y Calí, entre otros puntos.

La firma prevé un crecimiento de 18% en ingresos y un aumento del 25% en su base de clientes para 2026, según medios de comunicación en ese país sudamericano.

En 2025 se convirtió en Authorized Starlink Reseller de la firma Starlink en Colombia para ofrecer conectividad satelital de alta velocidad a gobiernos, industrias críticas y empresas en zonas de difícil acceso.