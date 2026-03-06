Negocios

Datacenter IFX Codisa adquiere a Reico para fortalecer su operación en Costa Rica y la región centroamericana

Es la quinta adquisición de la firma colombiana IFX en Costa Rica desde compró Codisa en 2024

Por Carlos Cordero Pérez

La firma de centro de datos o datacenters IFX Codisa adquirió a Redes Integradas Corporativas (Reico) en una operación que concluyó el pasado viernes 27 de febrero.








