Yo no creo en las políticas de equidad de género. La firma no tiene estas políticas de equidad y el nombramiento que se de una mujer al rango de socia o de gerente es porque tiene las capacidades y porque la persona lo demostró en las evaluaciones. Sin embargo, les digo que sí ha sido todo un reto, porque por años no había en Deloitte una socia mujer, hasta 2015, cuando me nombraron.