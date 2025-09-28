Demanda de vivienda fuera del GAM detona inversión total de $64,5 millones de Concasa en la costa del Pacífico

El dinamismo económico de Guanacaste, impulsado históricamente por el turismo, comienza a diversificarse, generando una creciente demanda de soluciones habitacionales que va más allá de las residencias de lujo y las casas vacacionales.

El crecimiento de la fuerza laboral local y el interés de costarricenses del Gran Área Metropolitana (GAM) por invertir o reubicarse en la provincia crean un nicho de mercado para proyectos residenciales planificados.

LEA MÁS: ¿Vacaciones en Nosara? Descubra qué ofrecen los Airbnb más caros de esta playa de Guanacaste

La incursión de estas firmas desarrolladoras en la pampa representa una señal de confianza en el potencial de la región como un polo de inversión y un centro habitacional con proyecciones de alta plusvalía.

Una de estas compañías decidió duplicar su inversión en la zona con una nueva apuesta multimillonaria, esta vez enfocada en un formato de apartamentos en altura.

Concasa invertirá $41 millones en 240 apartamentos en Guanacaste y proyecta generar 700 empleos entre directos e indirectos. (Concasa/Cortesía)

La firma inmobiliaria Concasa anunció este jueves la construcción de la segunda etapa de su proyecto habitacional Natarundi, ubicado en la zona de Huacas, Guanacaste.

Esta nueva fase contempla una inversión de $41 millones para el desarrollo de seis edificios de cinco pisos, que albergarán un total de 240 apartamentos. La construcción de esta etapa generará alrededor de 300 empleos directos y 400 indirectos.

Natarundi es el primer proyecto que la desarrolladora ejecuta fuera del Gran Área Metropolitana.

Rápida venta y plusvalía del 34% impulsan la expansión

La decisión de la empresa de acelerar la expansión en la zona se fundamenta en los resultados de la primera etapa del proyecto, compuesta por casas y lanzada a finales del 2024 con una inversión de $23,5 millones.

“La I etapa de Natarundi tuvo una acogida extraordinaria. De hecho, durante el primer día de apertura logramos colocar el 30% de las unidades, y en apenas dos semanas se había alcanzado el 50% de ventas", explicó el director de Comercialización de Concasa, Alfonso González, en el comunicado.

Además de la velocidad de venta, el proyecto demostró un desempeño como activo de inversión, alcanzando una plusvalía del 34% en menos de un año.

LEA MÁS: ¿Está pensando en comprar casa? Grupo Zen y LAFISE presentan primer tarjeta especializada para el sector inmobiliario

Apuesta total de $64,5 millones en la región

Sumando ambas fases, la inversión total de Concasa en el proyecto Natarundi asciende a $64,5 millones en un periodo menor a dos años.

Natarundi se ubica en Huacas, una zona estratégica por su cercanía a playas de alta demanda turística e inmobiliaria como Tamarindo, Flamingo y Conchal. (Concasa/Cortesía)

“La esencia de Natarundi es ofrecer a cada propietario la posibilidad de tener un hogar en una de las zonas más atractivas del país, con todas las comodidades de un proyecto planificado, y con una proyección de plusvalía atractiva para quienes buscan invertir”, agregó González.

La firma comunicó que actualmente trabaja en la conceptualización de nuevos proyectos en Guanacaste para dar continuidad a su presencia en la región, y también en la construcción de desarrollos en la provincia de Alajuela para el 2026.