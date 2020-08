“En la aplicación y generación de la ciencia y la tecnología, la experimentación es fundamental y esto requiere presencialidad, por ello el TEC no ha pensado en hacer virtuales sus carreras; aunque tiene algunas en el nivel de posgrado en esa modalidad, no es lo común. Para alcanzar el perfil profesional de salida que tienen las carreras del TEC es imprescindible el trabajo en campo, talleres y laboratorios, lo que no es posible lograr sin la presencia; la simulación no sustituye la realidad”, afirmó Castro Portuguez.