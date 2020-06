-Potenciar las estrategias de fuerza laboral abierta y los ecosistemas de talento:

Los ecosistemas virtuales aumentan en gran medida la colaboración y efectividad, porque las opciones se multiplican. Al no existir barreras geográficas se puede potenciar y atraer diferentes figuras de talento (robótica, chatbot, etc) y fuerza laboral contingente (fuera de su organización) para alcanzar objetivos de innovación.

-Consolidar organizaciones adaptables:

La agilidad operativa, la forma dinámica en que se están tomando las decisiones no debe quedarse solo para resolver la crisis, debe potenciarse.

-Impulsar súper trabajos, roles con mayor potencial:

El perfil de los súper trabajadores ya se venía construyendo, pero la pandemia lo aceleró, la intersección humano-mundo digital debe impulsarse potenciando al humano y por tanto reconvirtiendo sus habilidades, esto generará importantes reducciones de costos y trabajos significativos ligados a la tecnología. (Recordar que los tele trabajadores van acompañados de los tele clientes y las medidas de confinamiento los aceleran y establecerán patrones permanentes).

-Diseñar nuevas opciones de contrato:

Muchas empresas tienen trabajo por proyecto y estacionalidad, si lo asigna en esas modalidades generaría una mayor sincronización entre proyectos y talentos y potenciaría también a más diversidad de roles y oportunidades para las personas.

-Potenciar sus canales, plataformas y dinámica digital:

Ampliar mercados, transformar la cadena logística y productiva y en general la cadena de valor.