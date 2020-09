En esta coyuntura nos aventuramos con un espacio de cowork, que diera la oportunidad de alquilar oficinas por horas. De repente un psicólogo no puede pagar su local mensual pero necesita seguir atendiendo, y tal vez en la casa no está el espacio apropiado, no está el silencio o no se da la imagen corporativa que como profesional quiere proyectar. Estamos muy satisfechos, a las personas les ha servido para tomar aire, generar ciertos ingresos y mantenerse para ojalá crecer y que pronto puedan ubicarse dentro de los espacios que ofrece el proyecto.