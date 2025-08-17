Negocios

El caso del alto ejecutivo de Datasys detenido para su extradición a Guatemala y las dudas sobre los contratos de esa firma en Costa Rica

Firma se desmarcó del caso y adujo que es un asunto judicial del ejecutivo

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Un alto ejecutivo de Datasys, una firma proveedora de sistemas y redes de tecnología de información y comunicaciones, fue detenido en Sabana Oeste, San José, por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con el objetivo de extraditarlo a Guatemala.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
DatasysRacsaGuatemalaInterpolOIJ5GICE
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.