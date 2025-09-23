Ellos están detrás de Fifco: conozca al equipo que lidera la empresa en la que Heineken invirtió una suma multimillonaria

Detrás del éxito de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y de su capacidad para atraer una inversión multimillonaria del gigante global Heineken, se encuentra un robusto equipo.

La estructura de mando de la compañía combina la visión estratégica de la Junta Directiva con la ejecución y operación de un equipo gerencial con décadas de trayectoria en diversas industrias y mercados.

Ellos son los responsables de guiar el rumbo de una de las corporaciones más importantes de la región.

La visión estratégica: la Junta Directiva

El máximo órgano de gobierno de FIFCO está compuesto por un grupo de empresarios y profesionales que definen las directrices a largo plazo de la compañía.

Wilhelm Steinvorth Herrera (Presidente): Empresario con una larga trayectoria en la compañía, a la que ingresó en 1997. Preside también Vidriera Centroamericana S.A. (VICESA) y participa en múltiples juntas directivas en la región.

José Rossi Umaña (Vicepresidente): Exministro de Comercio Exterior de Costa Rica y socio fundador de la firma E3 Capital S.A. Su experiencia abarca la alta dirección en empresas como DHL Express y la presidencia de la junta de Lead University.

Arturo Alexis Loría Agüero (Secretario): Ingeniero industrial con experiencia en la administración de conglomerados como Coala S.A. y sus subsidiarias.

Shannon Music Gamboa (Tesorera): Miembro independiente con formación en la Universidad de Harvard. Es Directora Ejecutiva de VIVA Idea y tiene experiencia en consultoría estratégica en The Boston Consulting Group.

Sergio Egloff Gerli (Vocal): Miembro independiente con formación en Harvard e INCAE. Ha ocupado puestos gerenciales en Holcim y Productos de Concreto.

Philippe Garnier Diez (Vocal): Miembro independiente y Vicepresidente Ejecutivo de Garnier & Garnier Real Estate Developers. Es ingeniero industrial con un MBA de la Universidad de Austin, Texas.

Jaime Jiménez Solera (Vocal): Miembro independiente que preside Grupo Jotabequ. Anteriormente fue Gerente de Mercadeo en la propia FIFCO.

Roberto Truque Harrington (Fiscal): Con un MBA del INCAE, su carrera incluye altas posiciones financieras en Scott Paper Company, Kimberly-Clark y Mabe. Preside Apronics S.A. y es miembro de la directiva del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica.

El liderazgo ejecutivo: el motor de la operación

El equipo ejecutivo es responsable de implementar la estrategia y gestionar el día a día del negocio en sus distintas áreas y geografías.

Liderando la ejecución de la estrategia delineada por la junta, se encuentra el Director General, Rolando Carvajal. Tiene casi dos décadas en la compañía.

Como Ingeniero Industrial con más de 25 años de experiencia en la industria de alimentos y bebidas, Carvajal posee un conocimiento en áreas críticas como mercadeo y cadena de suministro. Ha sido el artífice de la expansión geográfica y la diversificación de la cartera de productos.

Finanzas, Legal y Auditoría

Carlos Manuel Rojas Koberg (Director Financiero): Con un MBA de The Wharton School, acumula más de 20 años de experiencia en finanzas para multinacionales como Kraft Foods y Philip Morris.

Carlos Manuel Rojas Koberg (Director Financiero): Con un MBA de The Wharton School, acumula más de 20 años de experiencia en finanzas para multinacionales como Kraft Foods y Philip Morris.

Mariel Picado Quevedo (Directora de Servicios Legales): Posee un LLM de la Universidad de Georgetown y más de 20 años de experiencia legal, incluyendo su paso por el Ministerio de Comercio Exterior y la Misión de Costa Rica ante la OMC en Suiza.

Talento, Transformación y Operaciones

Scarlet Pietri Verenzuela (Directora de Talento): Industrióloga con 20 años de experiencia multicultural en recursos humanos para empresas como Abbott Laboratories y Electronic Data Systems.

Rafael Segovia (Director de Transformación): Administrador con más de 30 años de experiencia en consumo masivo en América Latina para compañías como Garnier BBDO y Philip Morris, además de FIFCO.

Arnoldo Prada Carrillo (Director de Cadena de Abastecimiento): Ingeniero industrial con una vasta carrera en Supply Chain, forjada durante 17 años en Sara Lee Company en México y Estados Unidos, y posteriormente en diversas posiciones directivas dentro de FIFCO.

Mercadeo y Relaciones Corporativas

María Pía Robles (Directora de Relaciones Corporativas): Comunicadora con un máster de INCAE, cuenta con 13 años de experiencia en comunicación y responsabilidad social corporativa.

María Pía Robles (Directora de Relaciones Corporativas): Comunicadora con un máster de INCAE, cuenta con 13 años de experiencia en comunicación y responsabilidad social corporativa.

Gabriel Ramírez Loría (Director de Mercadeo): Con más de 10 años de experiencia, ha liderado la estrategia de marketing para diversas marcas de FIFCO en México y Centroamérica. Posee un máster en Marketing y Transformación Digital de INCAE.

