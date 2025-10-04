Empleo Costa Rica

Al Gobierno le está costando llenar esta plaza por la que ofrece ₡1,6 millones, ¿será esta su oportunidad?

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC), entidad encargada de la administración de personal en el Gobierno Central de Costa Rica, se enfrenta a un desafío en uno de sus concursos para puestos altamente especializados: la baja participación de oferentes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo públicoServicio Civilinformáticasalario gobalpuestos vacantes
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.