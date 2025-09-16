Empleo Costa Rica

BAC abrió concursos para 17 puestos de trabajo en la última semana: vea cuáles son

Las vacantes abarcan áreas como finanzas, servicio al cliente, tecnología y gestión administrativa. El proceso de aplicación se realiza directamente en la plataforma de empleo del banco.

Por Alonso Ramírez

BAC Credomatic anunció la apertura de 17 puestos de trabajo en Costa Rica durante la última semana. Estas contrataciones forman parte de los procesos regulares de reclutamiento que la entidad mantiene activos a través de su plataforma digital.








