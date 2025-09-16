BAC abrió concursos para 17 puestos de trabajo en la última semana: vea cuáles son

BAC Credomatic anunció la apertura de 17 puestos de trabajo en Costa Rica durante la última semana. Estas contrataciones forman parte de los procesos regulares de reclutamiento que la entidad mantiene activos a través de su plataforma digital.

Las vacantes se encuentran distribuidas en diferentes áreas de la organización. En servicio al cliente se incluyen plazas relacionadas con atención de usuarios y soporte en los diferentes canales de comunicación que mantiene el banco.

En el área de finanzas y administración se habilitaron puestos vinculados a la gestión de riesgos, análisis de información y labores de control interno. Estas vacantes solicitan formación universitaria en campos como administración de empresas, contabilidad o economía.

El bloque de tecnología comprende puestos que requieren conocimientos en sistemas, informática y desarrollo de soluciones digitales. Allí se concentran perfiles orientados al mantenimiento de plataformas tecnológicas y a la seguridad de la información.

Por su parte, en operaciones y gestión administrativa se publicaron oportunidades asociadas a la coordinación de procesos internos, apoyo en logística y manejo de documentación.

Cada uno de los 17 puestos publicados incluye el detalle de requisitos mínimos, experiencia deseada y nivel académico solicitado. Puede acceder a ver los requisitos de cada vacante en la plataforma de empleo de la entidad, donde también se encuentra disponible el formulario para completar la aplicación en línea.

El procedimiento de inscripción consiste en ingresar al sitio digital del banco, registrar la información personal y adjuntar la documentación solicitada. Posteriormente, la plataforma notifica sobre el avance de la postulación y las siguientes etapas del proceso de selección.

Con la publicación de estas 17 vacantes, BAC mantiene activo su sistema de concursos abiertos, lo que permite a las personas interesadas postularse directamente desde la plataforma en el periodo de tiempo en que las oportunidades se encuentren disponibles.

