¿Busca trabajo? El TSE ofrece empleo público con salarios de hasta ₡1,2 millones, pero tiene que actuar rápido

Por Mathew Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció la apertura de concursos externos para llenar plazas vacantes temporales en sus oficinas centrales, como parte de los preparativos para el proceso electoral de 2026.








