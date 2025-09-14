¿Busca trabajo? El TSE ofrece empleo público con salarios de hasta ₡1,2 millones, pero tiene que actuar rápido

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció la apertura de concursos externos para llenar plazas vacantes temporales en sus oficinas centrales, como parte de los preparativos para el proceso electoral de 2026.

La institución invita a la ciudadanía que cumpla con los perfiles requeridos a participar en los procesos de selección para puestos de “Servicios Especiales”.

Los nombramientos están programados para iniciar de forma estimada en octubre de 2025. Inicialmente, los contratos tendrán una duración de tres meses durante el año 2025.

Es importante destacar que, aunque el nombramiento es a plazo determinado, existe la posibilidad de extensión según las necesidades del organismo electoral.

(Canva/Canva)

La institución habilitó tres concursos distintos para puestos profesionales en las áreas de administración web y comunicación. A continuación, se detalla cada una de las oportunidades laborales.

Profesional en Administración de la Página Web

Este puesto corresponde a la clase “Profesional Ejecutor 3” y se ubica en la Dirección General de Estrategia y Gestión Político-Institucional.

Perfil requerido: los aspirantes deben contar con licenciatura universitaria en Informática o Computación . Se requiere un mínimo de dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto y la incorporación activa y al día en el colegio profesional respectivo.

los aspirantes deben contar con . Se requiere un mínimo de en labores relacionadas con el puesto y la respectivo. Condiciones laborales: la plaza es para laborar en las oficinas centrales del TSE en San José. El contrato es a plazo determinado por tres meses, con un salario mensual de ₡1.288.300 .

la plaza es para laborar en las oficinas centrales del TSE en San José. El contrato es a plazo determinado por tres meses, con un salario mensual de . Plazas y postulación: se encuentra disponible una plaza vacante para este cargo. El TSE estableció un límite de tan solo tres citas o cupos para inscribirse en este concurso.

14/08/2024 San José. Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Profesional Asistente en Comunicación de Procesos Electorales 2

Este cargo se clasifica como “Profesional Asistente 2” y también pertenece a la Dirección General de Estrategia y Gestión Político-Institucional.

Perfil requerido: se solicita un bachillerato universitario en Comunicación Audiovisual, Producción Audiovisual o Producción Multimedia . Los candidatos deben tener un año de experiencia en labores afines al puesto y estar incorporados y activos en su colegio profesional .

se solicita un . Los candidatos deben tener en labores afines al puesto y estar . Condiciones laborales: El trabajo se realizará en las oficinas centrales de la institución. El nombramiento es temporal por tres meses con un salario mensual de ₡782.500 .

El trabajo se realizará en las oficinas centrales de la institución. El nombramiento es temporal por tres meses con un salario mensual de . Plazas y postulación: Hay una plaza disponible para este puesto. Al igual que en los otros concursos, se habilitarán únicamente tres cupos para la inscripción.

Profesional Asistente en Comunicación de Procesos Electorales

Clasificado como “Profesional Asistente 1”, este puesto forma parte del mismo departamento que los anteriores.

Perfil requerido: Los interesados deben poseer un bachillerato universitario en Periodismo, Publicidad o Relaciones Públicas . Se requiere una experiencia mínima de seis meses en tareas relacionadas y la incorporación vigente al colegio profesional correspondiente.

Los interesados deben poseer un . Se requiere una experiencia mínima de en tareas relacionadas y la correspondiente. Condiciones laborales: La labor se desempeñará en las oficinas centrales del TSE. El contrato es por tres meses y la remuneración mensual es de ₡782.500 .

La labor se desempeñará en las oficinas centrales del TSE. El contrato es por tres meses y la remuneración mensual es de . Plazas y postulación: Se abrió una plaza para este concurso. Se mantiene el límite de tres personas con opción a inscribirse en el proceso.

Proceso de inscripción y fechas clave

Es fundamental que las personas interesadas tomen nota de que el proceso de inscripción para los tres concursos se realizará en una única fecha.

La inscripción será exclusivamente el día 19 de setiembre de 2025. La plataforma en línea se habilitará desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. de ese día, o hasta que se agoten los cupos disponibles para cada puesto, “lo que ocurra primero”.

El TSE aclara que obtener una cita de inscripción no garantiza la plaza, sino que asegura la participación en el proceso de selección, que incluye varias etapas, entre ellas una prueba de conocimientos generales de carácter excluyente.

Para participar, es indispensable que los candidatos lean detenidamente las bases de selección de cada concurso, descarguen y completen los formularios obligatorios disponibles en el sitio web oficial del TSE.

Enlace para inscripción (activo solo el 19 de setiembre): https://www.consulta.tse.go.cr/reclutamientoTSEcitas/

https://www.consulta.tse.go.cr/reclutamientoTSEcitas/ Documentos y bases de los concursos: Disponibles en la página web del TSE, en la sección “Recursos Humanos > Concursos Externos 2025”.

Disponibles en la página web del TSE, en la sección “Recursos Humanos > Concursos Externos 2025”. Contacto para consultas: Para aclarar dudas sobre las bases de selección, los interesados pueden comunicarse con la funcionaria a cargo, Xinia María Álvarez Carmona, al correo electrónico xalvarez@tse.go.cr o al teléfono 2287-5555, extensión 5722.

El TSE no atenderá consultas previas sobre valoración de documentos.