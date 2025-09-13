Empleo Costa Rica

Empleo público: Servicio Civil busca personal para Hacienda, Justicia y MAG con salarios que llegan hasta ¢1,8 millones

Por Alonso Ramírez

La Dirección General de Servicio Civil lanzó varias convocatorias de empleo público para cubrir plazas profesionales y técnicas en diversas instituciones del Gobierno de Costa Rica. Entidades como el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda buscan personal en áreas que van desde la estadística y el secretariado hasta la informática, con salarios que alcanzan hasta ¢1.8 millones. Los interesados deben cumplir con los requisitos específicos y postularse antes de las fechas límite establecidas para setiembre de 2025.








