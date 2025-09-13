Empleo público: Servicio Civil busca personal para Hacienda, Justicia y MAG con salarios que llegan hasta ¢1,8 millones

La Dirección General de Servicio Civil lanzó varias convocatorias de empleo público para cubrir plazas profesionales y técnicas en diversas instituciones del Gobierno de Costa Rica. Entidades como el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda buscan personal en áreas que van desde la estadística y el secretariado hasta la informática, con salarios que alcanzan hasta ¢1.8 millones. Los interesados deben cumplir con los requisitos específicos y postularse antes de las fechas límite establecidas para setiembre de 2025.

En primer lugar, el Ministerio de Justicia y Paz requiere un Estadístico (a) de Servicio Civil 2 en la especialidad de Formación Estadística. El puesto exige bachillerato universitario en esta área y al menos dos años de experiencia profesional relacionada. El salario global es de ¢963.637 y la fecha límite para inscribirse es el 16 de setiembre de 2025.

La Dirección General de Servicio Civil anuncia nuevas oportunidades de empleo en varios ministerios del gobierno de Costa Rica durante setiembre de 2025. (Imagen con fines ilustrativos/Shutterstock)

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería abrió un concurso para Secretario (a) de Servicio Civil 1, reservado para personas con discapacidad. Se requiere bachillerato en Educación Media, un título de Técnico Medio en secretariado u ocupaciones afines y capacitación en paquetes de cómputo o gestión documental. El salario global es de ¢548.040 y la inscripción cierra el 17 de setiembre de 2025.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ofrece dos plazas en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación. La primera corresponde a un Profesional en Informática 3 (Grado de Especialidad), con la subespecialidad de Auditoría de Sistemas. Para este cargo se requiere licenciatura universitaria en un área afín y al menos cinco años de experiencia profesional. El salario global asciende a ¢1.872.470 y la fecha límite de registro es el 19 de setiembre de 2025.

LEA MÁS: ¿Busca empleo? Restaurantes y supermercados tienen más de 350 puestos disponibles; algunos gerenciales y administrativos

La segunda vacante en el Ministerio de Hacienda es para un Profesional en Informática 1 (Grado de Especialidad) Grupo A, en la subespecialidad de Gestión de la Seguridad Informática. En este caso, basta con el bachillerato universitario en un área relacionada, sin requerir experiencia previa. El salario global es de ¢1.041.276 y la inscripción también vence el 19 de setiembre de 2025.

Finalmente, todas las personas interesadas deben registrar su oferta de servicios digital en el Registro de Oferentes del Servicio Civil, antes de las fechas establecidas en cada concurso.

LEA MÁS: ¿Busca trabajo? Así puede aplicar a las 10 mejores empresas de Costa Rica en atracción y retención de talento, según ‘ranking’ Merco