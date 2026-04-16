Bolsa Nacional de Valores lanza proceso de contratación para área financiera: así puede aplicar

Una nueva oportunidad laboral se abre en el sector financiero costarricense con la publicación de un proceso de reclutamiento orientado a fortalecer la gestión interna de una de las entidades del mercado de capitales.

La convocatoria forma parte de los movimientos recientes en estructuras corporativas que buscan reforzar áreas clave vinculadas a la planificación y control financiero.

El proceso fue anunciado por el Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, organización que opera dentro del sistema bursátil nacional.

La plaza disponible corresponde a la dirección del área financiera y administrativa del Grupo, con responsabilidades en la toma de decisiones estratégicas y el seguimiento de indicadores clave.

Entre las funciones establecidas para el puesto se incluyen:

Liderar la planificación financiera estratégica.

Supervisar la liquidez, inversión y presupuestos.

Coordinar la estructura de financiamiento.

Velar por el cumplimiento normativo.

Impulsar mejoras en procesos financieros.

Dirigir equipos de trabajo especializados.

El proceso se gestiona de forma digital y contempla una etapa inicial de filtrado mediante un formulario que recopila información académica, experiencia y perfil profesional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El perfil requerido contempla formación académica y experiencia en áreas específicas:

Licenciatura en Contaduría Pública o Administración de Empresas con énfasis en Finanzas o Contabilidad.

Experiencia mínima de cinco años en dirección financiera.

Conocimiento en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Experiencia con juntas directivas y gobierno corporativo.

Maestría en Administración de Empresas o posgrado en finanzas como elemento deseable.

El proceso de postulación se realiza mediante una plataforma digital que recopila información académica, experiencia profesional y datos de contacto.

Dentro de ese formulario se solicita a las personas indicar su rango salarial de interés mediante opciones predefinidas.

Dentro del proceso, se solicita de forma obligatoria que el candidato seleccione su rango salarial de interés, con opciones que van desde ₡2.000.000 hasta montos superiores a ₡5.000.000. (Shutterstock/Shutterstock)

La publicación de la vacante no detalla el salario asociado al puesto, mientras que el formulario sí incorpora ese dato como parte del registro inicial.

El registro también consulta sobre experiencia en el mercado de valores, nivel académico y años en posiciones de liderazgo.

Las personas interesadas pueden aplicar mediante el enlace habilitado por la organización: https://bit.ly/41vELeN

El periodo de recepción de postulaciones se mantiene abierto hasta el 30 de abril de 2026.