Empleo Costa Rica

Bolsa Nacional de Valores lanza proceso de contratación para área financiera: así puede aplicar

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Por Mathew Chaves

Una nueva oportunidad laboral se abre en el sector financiero costarricense con la publicación de un proceso de reclutamiento orientado a fortalecer la gestión interna de una de las entidades del mercado de capitales.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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